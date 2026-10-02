Měšec.cz

MONETA přidala nové termínované vklady. Na 5 let nabízí 4,50 %

Dalibor Z. Chvátal
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Moneta Autor: Jan Vaca
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MONETA Money Bank od 1. 10. 2026 rozšířila nabídku termínovaných vkladů o dvě nové varianty s delší dobou uložení peněz. Nově můžete peníze uložit na tři nebo pět let.

Tříletý termínovaný vklad banka úročí sazbou 4,30 % p.a., u pětiletého vkladu nabízí 4,50 % p.a. Stejná sazba platí bez ohledu na výši úložky.

Dosavadní kratší varianty zůstávají beze změny. Termínované vklady na tři měsíce, šest měsíců a jeden rok mají sazbu 3,70 % p.a. U měsíčního vkladu činí sazba 2,70 % pro částky do 2,5 milionu korun a 3,70 % od této hranice.

Minimální částka pro založení termínovaného vkladu je 15 000 Kč. Úroková sazba je po dobu vkladu pevná. Sazby jejích spořicích účtů jsou beze změn.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 2 499 999 2 500 000 – neomezeno
1 měsíc 2,70 % 3,70 %
3 měsíce 3,70 % 3,70 %
6 měsíců 3,70 % 3,70 %
1 rok 3,70 % 3,70 %
3 roky 4,30 % 4,30 %
5 let 4,50 % 4,50 %

Aktuální data pro říjen 2026

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  • 4,50 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,21 % p.a. mBank
  • 4,08 % p.a. TRINITY BANK
  • 4,06 % p.a. Partners Banka
  • 4 % p.a. Banka CREDITAS, UniCredit Bank
  • 4 % p.a. Raiffeisenbank
  • 3,80 % p.a. Všeobecná úverová banka
  • 3,51 % p.a. Penta Bank
  • 3,50 % p.a. Fio banka, Komerční banka
  • 3,40 % p.a. J & T Banka
  • 3,30 % p.a. Oberbank, Partners Banka
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS

Nabídky včetně podmínek investování nebo jiných složitých podmínek od 3,50 % p.a.

Srovnávač termínovaných vkladů

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  • 5 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,50 % p.a. MONETA Bank
  • 4,33 % p.a. Partners Banka
  • 4,25 % p.a. J&T BANKA
  • 4,20 % p.a. Inbank
  • 4 % p.a. Komerční banka, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
  • 3,80 % p.a. UniCredit Bank
  • 3,71 % p.a. mBank
  • 3,70 % Air Bank, Banka CREDITAS, MONETA Bank
  • 3,60 % p.a. Česká spořitelna, Fio banka
  • 3,50 % p.a. Penta Bank
  • 3,20 % ČSOB
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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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