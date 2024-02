MONETA Money Bank spustila svůj nový DIP na stáří

MONETA Money Bank odstartovala svůj nový dlouhodobý investiční produkt (DIP), který slouží jako způsob zajištění se na stáří. Jedná se o způsob investování, které kromě výhodnějšího zhodnocení, než jaké můžete očekávat například v penzijním spoření, přináší také daňové úlevy.





DIP v podání MONETY v sobě kumuluje možnost klasického spoření na spořicím účtu, ze kterého můžete rovnou investovat do podílových fondů. Celý produkt je tedy koncipován jak pro konzervativní střadatele, kteří nechtějí podstupovat investiční riziko, tak i pro ty odvážné, dynamické investory, kteří si nelámou hlavu s občasnými propady trhu.





DIP si můžete sjednat pouze na pobočkách banky. Nejprve si založíte tento speciální spořicí účet, na který budete nadále směrovat své platby určené na úspory. Odtud je můžete posílat, nebo i jen část z nich, do podílových fondů, což už znamená investování. Minimální vklady na spořicí účet nejsou nijak ohraničeny. Úroková sazba na DIP spořicím účtu je pro rok 2024 ve výši 4,5 % p.a. Pokud byste posílali prostřednictvím tohoto účtu peníze dále do fondů, tak už je minimální částka 500 Kč.

Už tento speciální spořicí účet, který si založíte čistě za účelem zajištění se a stáří, je považován za DIP, na výběry peněz se tedy vztahují stejné podmínky jako na jakýkoli jiný DIP. To znamená, že na peníze nesmíte sáhnout dříve než v 60 letech a po 10 letech spoření. V opačném případě byste museli vracet státu veškeré daňové úlevy, které jste získali.

Do DIPu vám také může přispívat váš zaměstnavatel, který sám má také nárok na své daňové odpočty, a to až do výše 50 000 Kč. Vaše daňová úleva může činit až 48 tisíc Kč ročně, což vám vynese 7200 Kč zpět na daních. Abyste této částky dosáhli, museli byste měsíčně investovat 4000 Kč.