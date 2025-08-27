Měšec.cz  »  Moneta Money Bank přidává podnikatelům a živnostníkům do Smart Banky sekci s nabídkou výhod

Moneta Money Bank přidává podnikatelům a živnostníkům do Smart Banky sekci s nabídkou výhod

Gabriela Hájková
27. 8. 2025
Moneta Money Bank rozšiřuje mobilní aplikaci Smart Banka pro živnostníky a podnikatele o novou sekci Chytré služby a slevy. Jak napovídá název, jde o sekci s nabídkou výhod zaměřených na podporu podnikání. Zájemci tu mohou tedy najít například cenové zvýhodnění na kurýrní služby od PPL a DHL Express. 

Klienti tak mohou výrazně ušetřit čas i náklady díky zvýhodněné nabídce na mezinárodní přepravu zásilek s DHL Express se slevou od 60 % a na vnitrostátní zásilky s PPL, kde se cena sníží minimálně o 30 %. Současně získají podporu při celním řízení a zpracování exportní dokumentace, upřesnil Jan Novotný, člen představenstva zodpovědný za Firemní segment Moneta Money Bank.   

Moneta podle něj také nabízí přímou integraci online nástroje Fakturoid pro fakturaci a správu financí ve Smart Bance. Díky tomuto propojení naši klienti snadno zautomatizují fakturaci, zrychlí administrativu a získají více času na to, co je opravdu důležité: rozvoj svého podnikání, uvedl dále Novotný s tím, že noví podnikatelé, kteří mají IČO méně než 2 roky, získají Fakturouid s 50% slevou na všech tarifech, ostatní podnikatelé pak s 15% slevou (tarif se základními funkcemi je trvale bez poplatku). Nabídka podle něj platí i pro stávající uživatele Fakturoidu.   

Kromě toho letos pro podnikatele banka spustila platformu Průvodce podnikáním, která si klade za cíl živnostníkům, podnikatelům a firmám pomoci s každou fází jejich podnikání. Na daném webu mohou zájemci bezplatně nalézt speciální nabídky, odborné informace, články a užitečné tipy o řízení a rozvoji firmy. 

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

