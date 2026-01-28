Moneta Money Bank nabízí za placení potravin její kreditní kartou 10 % z útraty zpět

Klienti, kteří budou platit kreditní kartou MoneyCard Smart za nákup potravin, mohou získat cashback ve výši 10 % z nákupu zpět. Nezáleží přitom, zda půjde o nákupy v kamenné prodejně nebo nákupy potravin v online supermarketech.
Nabídka Moneta Money Bank se vztahuje na nově sjednané kreditní karty a platí po dobu prvních šesti měsíců od jejich založení. Akci banka vyhlásila od 25. ledna 2026.
Cashback je možné každý měsíc čerpat maximálně do částky 1500 Kč.
Banka navíc při sjednání umožňuje vybrat z několika balíčků odměn (jde o elektroniku, cestování a sport, restaurace a kultura, dům, hobby a zahrada nebo mazlíčci). Za odměny u vybraných obchodníků z daného segmentu může držitel karty získat navíc další 1 % z nákupů zpět (maximálně 500 Kč měsíčně). Tato výhoda není časově omezená.
Odměna na potraviny patří u našich klientů k dlouhodobě nejoblíbenějším. Aktuální pětiprocentní bonus proto navyšujeme na deset procent. Pokud zároveň plně využijí výhody balíčku, který si zvolí při sjednání kreditní karty, mohou celkově získat až dvanáct tisíc korun během prvního půl roku, uvedl Artur Galstyan, senior manažer Deposits & Cards Moneta Money Bank.
Připomněl zároveň, že se i na tuto kartu vztahuje věrnostní program Odměny, v rámci kterého mohou klienti získat další odměny a slevy na nákupy.
Bezúročné období u této karty je v délce 50 dnů. Poté je na částku aplikována sazba 22,99 % ročně. Karta měsíčně stojí 49 Kč s tím, že klienti v případě vyčerpání alespoň 3000 Kč v daném zúčtovacím období mají vedení ten měsíc bezu poplatku.