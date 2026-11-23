Moneta Money Bank ode dneška nabízí nový spořicí účet, na kterém mohou klienti získat sazbu 4,5 % ročně pro úložku do 250 tis. Kč. Bez podmínek však banka dá toto úročení klientům jen v prvním měsíci po sjednání účtu.
V dalších měsících už na sazbu dosáhnou jen pokud alespoň pětkrát měsíčně zaplatí kartou k běžnému účtu a zároveň jim na něj dorazí alespoň 20 tis. Kč měsíčně.
Na vyšší úložky (nad 250 tis. Kč do 500 tis. Kč) banka aplikuje sazbu 3,7 % ročně, a prostředky nad půl milionu (do 1 mil. Kč) úročí 3,5 % p.a.
|Úložky do 250 tis. Kč
|4,5 % p. a. (od 2. měsíce je nutné 5x zaplatit kartou a obdržet příchozí platby aspoň ve výši 20 tis. Kč)
|Úložky nad 250 tis. Kč do 500 tis. Kč
|3,7 % p. a. (bez podmínek)
|Úložky nad 500 tis. Kč do 1 mil. Kč
|3,5 % p. a. (bez podmínek)
U úspor nad 250 tisíc do jednoho milionu korun nabízíme atraktivní úročení i bez nutnosti plnit další podmínky, uvedl Artur Galstyan, senior manažer odpovědný za depozita a karty v Moneta Money Bank.
Účet je možné sjednat online. Mohou ho získat noví i stávající klienti. Noví klienti si mohou spořák sjednat pouze při založení běžného účtu.
Banka nabízí i termínované vklady. U nich není nutné plnit podmínky obratu na účtu nebo plateb kart, ale dodržet vázací lhůtu. Termíňáky jdou sjednat online s tím, že min. na ně musíte poslat aspoň 15 000 Kč. Banka nabízí vklady od jednoho měsíce do pěti let s roční sazbou:
- 2,7 % při sjednání na 1 měsíc pro částky do 1,5 mil. Kč,
- 3,7 % při sjednání na 1 měsíc pro částky od 1,5 mil. Kč,
- 3,8 % při sjednání na 3 měsíce (bez omezení maximální výše vkladu),
- 3,9 % při sjednání na 6 měsíců (bez omezení maximální výše vkladu),
- 4,0 % při sjednání na 12 měsíců (bez omezení maximální výše vkladu),
- 4,3 % při sjednání na 36 nebo 60 měsíců (bez omezení maximální výše vkladu).
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