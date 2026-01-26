Moneta Money Bank nabízí garanci nejnižší sazby hypotéky. Pokud jinde seženete lépe, dorovná vám ji

Moneta Money Bank nabízí hypotéky za 3,99 % ročně. Sazba je určena pro nové úvěry na bydlení i ty, které klient přináší v rámci refinancování od konkurence. Vztahuje se hlavně na tříleté fixace a je v ní započtena sleva 0,2 % za sjednání pojištění schopnosti splácet.
Banka zároveň nabízí garanci nejnižší sazby. To v praxi znamená, že pokud jinde získáte výhodnější nabídku sazby, banka vám ji dorovná. Akce dorovnání sazby platí od 26. 1. 2026 do 30. 4. 2026. Mohou ji využít klienti, kteří předloží aktuální písemnou a podepsanou nabídku hypotéky od jiné banky. Nabídka musí být předložena v plném znění vč. všech podmínek, a nesmí být starší než 30 dnů.
Dorovnávána bude vždy sazba odpovídající parametrům doložené nabídky dle délky fixace úrokové sazby a rizikového nastavení hypotéky, upozornila Lucie Leixnerová, mluvčí banky s tím, že akce neplatí na nabídky:
- poskytnuté nebankovními institucemi nebo jinými subjekty mimo bankovní sektor,
- poskytnuté výhradně jako benefit zaměstnancům nebo vybraným skupinám (tzv. „zaměstnanecké hypotéky“),
- podmíněné sjednáním dalších produktů či služeb (např. investice, životní pojištění, kreditní karty).
Banka si v rámci akce zároveň vymiňuje, že nebude dorovnávat nabídky, jejichž úroková sazba je nižší, než za kolik sama peníze na trhu získává (tedy aktuální úrokové swapové sazby pro dané období fixace zvýšené o přiměřené náklady banky).
Zároveň do 30. dubna 2026 běží akce, kdy klienti mohou získat v rámci refinancování hypotéky u Monety jednorázovou odměnu 7000 korun, pokud ukončí úvěr do 6 měsíců od podpisu smlouvy.
Do konce dubna také banka nabízí k hypotékám další výhodu, kdy klienti budou mít po celou dobu trvání hypotéky mimořádné splátky bez poplatku.
Hypotéka online
Banka také nově umožňuje sjednat hypotéku plně online s využitím kvalifikovaného elektronického podpisu vydaným na základě bankovní identity.
Díky tomu mohou nyní zájemci o hypotéku veškeré dokumenty související se sjednáním úvěru i následným zápisem koupě či zástavy do katastru nemovitostí podepisovat v digitální podobě, vysvětlil Vladimír Bulko, senior manažer odpovědný za hypotéky v Moneta Money Bank, podle kterého mohou elektronicky podepsat sjednání hypotéky klienti i na pobočkách banky, i v takovém případě bude výsledná dokumentace připravená k elektronickému podání na katastr bez nutnosti návštěvy úřadu.