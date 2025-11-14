Moneta Money Bank bude akcionářům vyplácet mimořádnou dividendu. Valná hromada se shodla na její výši

Valná hromada Moneta Money Bank schválila vyplacení mimořádné dividendy. Bude ve výši 4 Kč na akcii. Celkem banka na dividendách vyplatí 2 mld. Kč. Peníze akcionářům budou rozděleny z účtu nerozděleného zisku banky.
Právo na dividendu získají ti, kteří budou zapsáni jako akcionáři Moneta Money Bank v Centrálním depozitáři cenných papírů k 21. listopadu 2025. Dividenda jim pak bude vyplacena 16. prosince 2025 bezhotovostní formou.
Akcionáři na valné hromadě banky také prodloužili mandát členům dozorčí rady a výboru pro audit. Funkce byla prodloužena konkrétně současnému předsedovi dozorčí rady Gabrielu Eichlerovi současné předsedkyni výboru pro audit Zuzaně Prokopcové. Členství v uvedených orgánech je tak nyní schváleno na další čtyři roky.
Jak jsme před časem informovali, za první tři čtvrtletí roku 2025 skupina dosáhla meziročního nárůstu čistého zisku o 15,7 % na 4,9 mld. Kč. Na základě těchto výsledků tak Moneta očekává, že čistý zisk za celý rok 2025 překoná původní výhled o 300 až 400 milionů korun.
Bance se dařilo zejména v oblasti úvěrů, po kterých byla velká poptávka. To vedlo k meziročnímu růstu nových úvěrů o 29,4 % na 55 mld. Kč. Největší nárůst byl zaznamenán v oblasti hypoték (+ 51,2 %) a spotřebitelských úvěrů (+ 17,8 %). Nárůsty ale banka zaznamenala i v komerčním segmentu, kde se poskytnuté objemy úvěrů živnostníkům a malým firmám zvýšily o 39,8 % a investiční úvěry o 33,7 %.