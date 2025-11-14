Měšec.cz  »  Moneta Money Bank bude akcionářům vyplácet mimořádnou dividendu. Valná hromada se shodla na její výši

Moneta Money Bank bude akcionářům vyplácet mimořádnou dividendu. Valná hromada se shodla na její výši

Gabriela Hájková
Dnes
peníze, finance, půjčka, půjčky, úvěr, úrok, sazba Autor: Shutterstock

Valná hromada Moneta Money Bank schválila vyplacení mimořádné dividendy. Bude ve výši 4 Kč na akcii. Celkem banka na dividendách vyplatí 2 mld. Kč. Peníze akcionářům budou rozděleny z účtu nerozděleného zisku banky. 

Právo na dividendu získají ti, kteří budou zapsáni jako akcionáři Moneta Money Bank v Centrálním depozitáři cenných papírů k 21. listopadu 2025. Dividenda jim pak bude vyplacena 16. prosince 2025 bezhotovostní formou. 

Akcionáři na valné hromadě banky také prodloužili mandát členům dozorčí rady a výboru pro audit. Funkce byla prodloužena konkrétně současnému předsedovi dozorčí rady Gabrielu Eichlerovi současné předsedkyni výboru pro audit Zuzaně Prokopcové. Členství v uvedených orgánech je tak nyní schváleno na další čtyři roky.

Jak jsme před časem informovali, za první tři čtvrtletí roku 2025 skupina dosáhla meziročního nárůstu čistého zisku o 15,7 % na 4,9 mld. Kč. Na základě těchto výsledků tak Moneta očekává, že čistý zisk za celý rok 2025 překoná původní výhled o 300 až 400 milionů korun.

Bance se dařilo zejména v oblasti úvěrů, po kterých byla velká poptávka. To vedlo k meziročnímu růstu nových úvěrů o 29,4 % na 55 mld. Kč. Největší nárůst byl zaznamenán v oblasti hypoték (+ 51,2 %) a spotřebitelských úvěrů (+ 17,8 %). Nárůsty ale banka zaznamenala i v komerčním segmentu, kde se poskytnuté objemy úvěrů živnostníkům a malým firmám zvýšily o 39,8 % a investiční úvěry o 33,7 %.

Gabriela Hájková

