Moneta meziročně navýšila čistý zisk, většinu chce rozdat akcionářům

Čistý zisk skupiny Moneta se oproti minulému roku zvýšil o 8,1 % a dosáhl 3,3 mld. Kč. Výsledky ovlivnil růst provozních výnosů při stabilních provozních nákladech. Informace vyplývá ze zprávy o neauditovaných finančních výsledcích za první pololetí letošního roku 2026.
Provozní výnosy za první pololetí dosáhly 7,2 mld. Kč. Jde o meziroční nárůst o 6,5 % způsobený hlavně vyšším čistým úrokovým výnosem, podpořený růstem objemu nově poskytnutých úvěrů a úpravou sazeb v hypotečním portfoliu.
Čistý úrokový výnos byl oproti stejnému období minulého roku o 8,5 % vyšší a dosáhl 5,2 mld. Kč, hlavně díky vyšším výnosům z úvěrů a mírnému zlepšení čisté úrokové marže, která během prvního půl roku dosáhla 2 %. Výnosy z úroků činily 10,3 mld. Kč díky růstu komerčního i retailového úvěrového portfolia. Náklady na úroky naopak zůstaly skoro stabilní (5,1 mld. Kč).
Hlavním zdrojem růstu čistého výnosu z poplatků a provizí (1,8 mld. Kč, + 6,2 %) se staly investiční produkty. Poptávka po nich byla v první půli roku podle banky velmi silná.
Banka udržela na stabilní úrovni celkové provozní náklady, které dosáhly 2,9 mld. Kč. Náklady na zaměstnance se zvýšily o 8,8 % na 1,3 mld. Kč, hlavně kvůli mírnému inflačnímu růstu mezd a vyšších jednorázových odměn vázaných na výsledky. Kompenzovaly ho ale nižší odpisy, které klesly o 8,7 % na 534 mil. Kč, a nižší správní náklady, které se snížily o 7,4 % na 762 mil. Kč.
Moneta dosáhla v prvním pololetí roku 2026 dobrých finančních výsledků. Nadále směřujeme ke splnění cíle dosáhnout minimálního čistého zisku ve výši 6,6 mld. Kč a očekáváme, že jej o 200 mil. Kč překonáme, odhaduje Tomáš Spurný, předseda představenstva a CEO.
Poptávka po nových úvěrech podle něj byla v prvním pololetí silná. Moneta poskytla nové úvěry celkem za 51,7 mld. Kč (+ 43,9 %). Objem nově poskytnutých hypoték se zvýšil o 61,8 % na 14,6 mld. Kč, objem spotřebitelských a ostatních retailových úvěrů pak vzrostl o 23,3 % na 15,3 mld. Kč. Rost i komerční segmentu, objem nových úvěrů pro malé a střední podniky se zvýšil o 58,2 % na 16,6 mld. Kč a objem nových úvěrů pro živnostníky a malé firmy o 29,9 % na 5,2 mld. Kč.
Klientské vklady pak dosáhly 454 mld. Kč, meziročně vzrostly o 3,7 %, přičemž retailové vklady dosáhly 339 mld. Kč (+ 1,4 %) a komerční vklady 115 mld. Kč (+ 11,3 %). Náklady klientských vkladů činily za první půlrok 2 %.
Počet klientů zůstal stabilní, na úrovni 1,6 milionu.
Moneta ze získaných prostředků vytvořila rezervu určenou na budoucí výplatu dividendy ve výši 90 % svého konsolidovaného čistého zisku za první pololetí letošního roku.