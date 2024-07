MONETA má nový web a krátkodobé cestovní pojištění

Autor: Jan Vaca

Dvě červencové noviny představila MONETA Money Bank.





Od 1. 7. 2024 má banka nový web. Celkovou proměnou prošel nejen web moneta.cz a jeho anglická mutace, ale i ostatní stránky spadající pod finanční skupinu MONETA. Vzhled a čitelnost webu jsou nově přizpůsobeny primárně mobilním telefonům a jeho vizuální stránka je inspirována mobilní aplikací Smart Banka.

Původní web MONETA Money Bank před redesignem, první polovina roku 2024. Autor: MONETA Money Bank, a.s.

Při návrhu nového webu byl pro nás zásadní fakt, že od roku 2018, kdy proběhl poslední redesign webu, významně narostl počet uživatelů, kteří k jeho návštěvám využívají mobilní zařízení. Jen minulý rok jich bylo přes 65 % a toto číslo stále stoupá. Nový web je proto postaven na přístupu mobile first, díky čemuž bude návštěvníkům velmi dobře fungovat na jejich mobilních telefonech , říká Sandra Kalijanko, senior manažerka Web Portal, Retail Development & Direct Communication, která stojí za vznikem nových webových stránek.

Na webu vznikla zcela nová sekce pro komerční segment, do které se návštěvníci dostanou za pomoci tlačítka Živnostníci a firmy umístěného v levém horním rohu stránky.

Nový web MONETA Money Bank po redesignu od 1. 7. 2024. Autor: MONETA Money Bank, a.s.

Nová verze krátkodobého cestovního pojištění

Od 8. července 2025 v rámci nového cestovního pojištění došlo ke zvýšení limitů léčebných výloh, zubních ošetření, odpovědnosti, trvalých následků úrazu i smrti následkem úrazu. Součástí pojištění je nově také služba Virtuální ordinace, která vám umožní spojit se s lékařem v České republice pro konzultaci zdravotního stavu v režimu 24/7. V případě vybraných zemí pak může doktor zaslat také e-recept.

Z důvodu měnící se demografie klientů cestujících do zahraničí byla nově prodloužena věková hranice pro sjednání produktu až do 100 let.

Změna nastává i pro těhotné ženy, které nyní pojištění kryje až do 30. týdne těhotenství namísto původních 24 týdnů.

V nabídce je pokrytí zcela nových rizik, například pojištění nevyužitých služeb či předčasného návratu. Řidiči mohou využít novou službu právní pomoci a kauce při dopravní nehodě.