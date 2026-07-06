Měšec.cz

MONETA Bank zvýšila úrokové sazby termínovaných vkladů, ale zkrátila lhůty. Maximem je rok

Dalibor Z. Chvátal
Včera
přidejte názor

Sdílet

Moneta, Moneta Bank Autor: Jan Vaca
Pobočka Moneta Money Bank v Praze 4 (24. 4. 2022)
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

MONETA Bank od 3. 7. 2026 zvýšila úrokové sazby o max. 0,20 p.b. Zároveň zrušila sjednávání 2letých a 3letých vkladů, nově je termínovaný vklad na max. 1 rok. Na druhé straně, lepší úroková sazba je tak dostupná už pro roční vklad.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 2 499 999 2 500 000 – neomezeno
1 měsíc 2,70 % 3,40 → 3,50 %
3 měsíce 3,20 → 3,50 % 3,20 → 3,50 %
6 měsíců 3,25 → 3,50 % 3,25 → 3,50 %
1 rok 3,30 → 3,50 % 3,30 → 3,50 %
2 roky 3,40 % → nenabízí se 3,40 % → nenabízí se
3 roky 3,50 % → nenabízí se 3,50 % → nenabízí se

Úrokové sazby nad 3,50 % p.a. u termínovaných vkladů nabízí Inbank (4 % p.a. na 2 roky), J & T Banka (4,25 % p.a. na 10 let nebo 3,70%+ od 1 roku), Banka CREDITAS (3,65 %+ od 1 roku), Air Bank (3,70 % p.a. od 3 měsíců) a nově i mBank (3,51 % p.a. na 1 rok)

Úrokové sazby spořicích účtů MMB jsou naproti tomu beze změn od 11. 9. 2025.

  1. Spořicí účet Spoření Junior: 2,90 % p.a. do 100 000 Kč.
  2. Spořicí účet Spoření DIP: 2,60 % p.a. do 1 mil. Kč.
  3. Spořicí účet Spoření/Spoříto H: 2,60 % p.a. do 1 mil. Kč.
  4. Spořicí účet Gold Plus: 2,90 % p.a. bez omezení výše vkladu.

Všechny aktuální novinky a změny v červenci najdete ve článku Spoření v červenci: Kam bezpečně s penězi? Přehled všech nabídek na trhu.

Aktuální data pro červenec 2026

Srovnávač spořicích účtů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,21 % p.a. mBank
  • 4,08 % p.a. TRINITY BANK
  • 4,06 % p.a. Partners Banka
  • 4,21 % p.a. mBank
  • 4 % p.a. Raiffeisenbank
  • 3,80 % p.a. Všeobecná úverová banka
  • 3,70 % p.a. UniCredit Bank
  • 3,51 % p.a. Penta Bank
  • 3,50 % p.a. Komerční banka
  • 3,40 % p.a. J & T Banka
  • 3,25 % p.a. Fio banka
  • 3,20 % p.a. Oberbank, Partners Banka
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS

Srovnávač termínovaných vkladů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,70 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,25 % p.a. J&T BANKA
  • 4 % p.a. Inbank
  • 3,70 % Air Bank, Banka CREDITAS
  • 3,51 % p.a. mBank
  • 3,50 % p.a. MONETA Bank, Penta Bank, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
  • 3,25 % p.a. Peněžní dům
  • 3,20 % ČSOB, Fio banka
  • 3,10 % p.a. UniCredit Bank
  • 3 % p.a. Komerční banka
Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

Témata:

Kvíz týdne

Ztraceni v rozpočtu? Pomůžeme vám vyznat se v pojmech
1/11 otázek
Spustit kvíz

Čtěte dále



Nejžádanější na měšec.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).