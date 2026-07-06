MONETA Bank zvýšila úrokové sazby termínovaných vkladů, ale zkrátila lhůty. Maximem je rok

MONETA Bank od 3. 7. 2026 zvýšila úrokové sazby o max. 0,20 p.b. Zároveň zrušila sjednávání 2letých a 3letých vkladů, nově je termínovaný vklad na max. 1 rok. Na druhé straně, lepší úroková sazba je tak dostupná už pro roční vklad.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 2 499 999
|2 500 000 – neomezeno
|1 měsíc
|2,70 %
|3,40 → 3,50 %
|3 měsíce
|3,20 → 3,50 %
|3,20 → 3,50 %
|6 měsíců
|3,25 → 3,50 %
|3,25 → 3,50 %
|1 rok
|3,30 → 3,50 %
|3,30 → 3,50 %
|2 roky
|3,40 % → nenabízí se
|3,40 % → nenabízí se
|3 roky
|3,50 % → nenabízí se
|3,50 % → nenabízí se
Úrokové sazby nad 3,50 % p.a. u termínovaných vkladů nabízí Inbank (4 % p.a. na 2 roky), J & T Banka (4,25 % p.a. na 10 let nebo 3,70%+ od 1 roku), Banka CREDITAS (3,65 %+ od 1 roku), Air Bank (3,70 % p.a. od 3 měsíců) a nově i mBank (3,51 % p.a. na 1 rok)
Úrokové sazby spořicích účtů MMB jsou naproti tomu beze změn od 11. 9. 2025.
- Spořicí účet Spoření Junior: 2,90 % p.a. do 100 000 Kč.
- Spořicí účet Spoření DIP: 2,60 % p.a. do 1 mil. Kč.
- Spořicí účet Spoření/Spoříto H: 2,60 % p.a. do 1 mil. Kč.
- Spořicí účet Gold Plus: 2,90 % p.a. bez omezení výše vkladu.
Všechny aktuální novinky a změny v červenci najdete ve článku Spoření v červenci: Kam bezpečně s penězi? Přehled všech nabídek na trhu.
Aktuální data pro červenec 2026
Srovnávač spořicích účtů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,25 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,21 % p.a. mBank
- 4,08 % p.a. TRINITY BANK
- 4,06 % p.a. Partners Banka
- 4,21 % p.a. mBank
- 4 % p.a. Raiffeisenbank
- 3,80 % p.a. Všeobecná úverová banka
- 3,70 % p.a. UniCredit Bank
- 3,51 % p.a. Penta Bank
- 3,50 % p.a. Komerční banka
- 3,40 % p.a. J & T Banka
- 3,25 % p.a. Fio banka
- 3,20 % p.a. Oberbank, Partners Banka
- 3 % p.a. Banka CREDITAS
Srovnávač termínovaných vkladů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,70 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,25 % p.a. J&T BANKA
- 4 % p.a. Inbank
- 3,70 % Air Bank, Banka CREDITAS
- 3,51 % p.a. mBank
- 3,50 % p.a. MONETA Bank, Penta Bank, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
- 3,25 % p.a. Peněžní dům
- 3,20 % ČSOB, Fio banka
- 3,10 % p.a. UniCredit Bank
- 3 % p.a. Komerční banka