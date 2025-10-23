MONETA Bank vykázala zisk 15,7 %, její akcionáři dostanou dividendy

MONETA Bank dnes oznámila své neauditované konsolidované finanční výsledky za první tři čtvrtletí roku 2025. Skupina dosáhla meziročního nárůstu čistého zisku o 15,7 % na 4,9 miliardy korun, což znamená návratnost hmotného kapitálu ve výši 23,1 %. Tento pozitivní výsledek byl podporován růstem provozních výnosů a stabilními náklady. Na základě těchto výsledků MONETA očekává, že čistý zisk za celý rok 2025 překoná původní výhled o 300 až 400 milionů korun.
Celkové provozní náklady byly stabilní na úrovni 4,2 miliardy korun. Náklady na zaměstnance zůstaly na stejné úrovni jako v loňském roce, přestože na trhu panuje mzdová inflace. Pozitivně se projevily nižší regulatorní poplatky a nižší náklady na odpisy, i když se bance zvýšily správní náklady.
Náklady na riziko dosáhly 342 milionů korun, což odpovídá nízkým 16 bazickým bodům úvěrového portfolia, a podíl úvěrů v selhání klesl na historicky nejnižší úroveň 1,10 %.
Hlad po úvěrech
Bance se dařilo v úvěrech, po kterých byla velká poptávka. To vedlo k meziročnímu růstu nových úvěrů o 29,4 % na 55 miliard korun. Největší nárůst byl zaznamenán v oblasti hypoték (+51,2 %) a spotřebitelských úvěrů (+17,8 %).
V komerčním segmentu došlo k nárůstu objemů úvěrů živnostníkům a malým firmám (+39,8 %) a investičních úvěrů (+33,7 %).
Dividendy pro akcionáře
MONETA navrhne výplatu mimořádné dividendy ve výši 4 Kč na akcii, což odpovídá celkovému výplatnímu objemu 2 miliardy korun. Tento návrh bude předložen akcionářům na valné hromadě 14. listopadu 2025. Kapitálová přiměřenost skupiny vzrostla na 19,97 %, což je výrazně nad kapitálovým cílem vedení (15,25 %).