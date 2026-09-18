MONETA Bank má "tajné" spoření. Nabídne max. 3,70 % p.a. bez omezení a podmínek

MONETA Money Bank rozesílá vybraným klientům neveřejnou nabídku spořicího účtu s úrokovou sazbou 3,65 % p.a. Zvýhodnění banka nabízí bez nutnosti splnit další podmínky, takže nemusíte platit kartou, investovat ani posílat na účet pravidelný příjem.
MONETA upozorňuje, že jde o časově omezenou nabídku, kterou můžete využít pouze po dobu 3 dnů od doručení e-mailu.
Spořicí účet: 3,60 % p.a. bez podmínek
První akce se týká spořicího účtu Spoření Extra 5. Pokud tuto nabídku dostanete, získáváte úrokovou sazbu 3,65 % p.a. na celý zůstatek.
Zvýhodněná sazba se skládá ze standardní a bonusové úrokové sazby.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|Bez omezení
|3,60 %
Standardní úroková sazba je 1 % p.a. a bonusová 2,65 % p.a. Bonusová část sazby je garantována do 30. září 2026.
Jde o dobrou nabídku, protože stávající spořicí účty MONETA Bank nabízejí max. 2,60 % p.a.
Termínovaný vklad s 3,70 % p.a.
Součástí nabídky je druhá akce, a to na termínovaný vklad s úrokovou sazbou 3,70 % p.a. Ta je přitom garantovaná po celou dobu vkladu.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 měsíc
|3,70 %
|3 měsíce
|3,70 %
|6 měsíců
|3,70 %
|1 rok
|3,70 %
Úroková sazba je zcela bez podmínek. I tady běží omezená 3denní lhůta pro sjednání. Stávající nabídka termínovaných vkladů MONETA Bank nabízí 3,70 % p.a. jen u vkladů do 3 měsíců, tato je rozšiřuje až na 1 rok.
Aktuální data pro září 2026
Srovnávač spořicích účtů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,50 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,21 % p.a. mBank
- 4,08 % p.a. TRINITY BANK
- 4,06 % p.a. Partners Banka
- 4,21 % p.a. mBank
- 4 % p.a. Banka CREDITAS, UniCredit Bank
- 4 % p.a. Raiffeisenbank
- 3,80 % p.a. Všeobecná úverová banka
- 3,60 % p.a. MONETA Bank (speciální nabídka)
- 3,51 % p.a. Penta Bank
- 3,50 % p.a. Fio banka, Komerční banka
- 3,40 % p.a. J & T Banka
- 3,30 % p.a. Oberbank, Partners Banka
- 3 % p.a. Banka CREDITAS
Srovnávač termínovaných vkladů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 5 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,25 % p.a. J&T BANKA
- 4,20 % p.a. Inbank
- 3,71 % p.a. mBank
- 3,70 % Air Bank, Banka CREDITAS, MONETA Bank
- 3,60 % p.a. Česká spořitelna, Fio banka
- 3,50 % p.a. Penta Bank
- 3,40 % p.a. UniCredit Bank, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
- 3,25 % p.a. Peněžní dům
- 3,20 % ČSOB
- 3 % p.a. Komerční banka