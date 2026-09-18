Měšec.cz

MONETA Bank má "tajné" spoření. Nabídne max. 3,70 % p.a. bez omezení a podmínek

Dalibor Z. Chvátal
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Moneta, Moneta Bank Autor: Jan Vaca, Internet Info
Pobočka Moneta Money Bank v Praze 4 (24. 4. 2022)
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MONETA Money Bank rozesílá vybraným klientům neveřejnou nabídku spořicího účtu s úrokovou sazbou 3,65 % p.a. Zvýhodnění banka nabízí bez nutnosti splnit další podmínky, takže nemusíte platit kartou, investovat ani posílat na účet pravidelný příjem.

MONETA upozorňuje, že jde o časově omezenou nabídku, kterou můžete využít pouze po dobu 3 dnů od doručení e-mailu

Spořicí účet: 3,60 % p.a. bez podmínek

První akce se týká spořicího účtu Spoření Extra 5. Pokud tuto nabídku dostanete, získáváte úrokovou sazbu 3,65 % p.a. na celý zůstatek.

Zvýhodněná sazba se skládá ze standardní a bonusové úrokové sazby.

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
Bez omezení 3,60 %

Standardní úroková sazba je 1 % p.a. a bonusová 2,65 % p.a. Bonusová část sazby je garantována do 30. září 2026.

Jde o dobrou nabídku, protože stávající spořicí účty MONETA Bank nabízejí max. 2,60 % p.a.

Speciální nabídka MONETA Bank pro vybrané klienty banky platí jen 3 dny (17. 09. 2026)

Speciální nabídka MONETA Bank pro vybrané klienty banky platí jen 3 dny (17. 09. 2026)

Autor: Dalibor Z. Chvátal

Termínovaný vklad s 3,70 % p.a.

Součástí nabídky je druhá akce, a to na termínovaný vklad s úrokovou sazbou 3,70 % p.a. Ta je přitom garantovaná po celou dobu vkladu.

Termínovaný vklad Extra

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 měsíc 3,70 %
3 měsíce 3,70 %
6 měsíců 3,70 %
1 rok 3,70 %

Úroková sazba je zcela bez podmínek. I tady běží omezená 3denní lhůta pro sjednání. Stávající nabídka termínovaných vkladů MONETA Bank nabízí 3,70 % p.a. jen u vkladů do 3 měsíců, tato je rozšiřuje až na 1 rok. 

Speciální nabídka MONETA Bank pro vybrané klienty banky platí jen 3 dny (17. 09. 2026)

Speciální nabídka MONETA Bank pro vybrané klienty banky platí jen 3 dny (17. 09. 2026)

Autor: Dalibor Z. Chvátal

Aktuální data pro září 2026

Srovnávač spořicích účtů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,50 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,21 % p.a. mBank
  • 4,08 % p.a. TRINITY BANK
  • 4,06 % p.a. Partners Banka
  • 4,21 % p.a. mBank
  • 4 % p.a. Banka CREDITAS, UniCredit Bank
  • 4 % p.a. Raiffeisenbank
  • 3,80 % p.a. Všeobecná úverová banka
  • 3,60 % p.a. MONETA Bank (speciální nabídka)
  • 3,51 % p.a. Penta Bank
  • 3,50 % p.a. Fio banka, Komerční banka
  • 3,40 % p.a. J & T Banka
  • 3,30 % p.a. Oberbank, Partners Banka
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS

Srovnávač termínovaných vkladů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 5 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,25 % p.a. J&T BANKA
  • 4,20 % p.a. Inbank
  • 3,71 % p.a. mBank
  • 3,70 % Air Bank, Banka CREDITAS, MONETA Bank
  • 3,60 % p.a. Česká spořitelna, Fio banka
  • 3,50 % p.a. Penta Bank
  • 3,40 % p.a. UniCredit Bank, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
  • 3,25 % p.a. Peněžní dům
  • 3,20 % ČSOB
  • 3 % p.a. Komerční banka
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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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