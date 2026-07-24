MOL obnovila slevu na paliva. Konkurence přitom věrnostní výhody nevypínala

Pokud využíváte věrnostní programu MOL Move, nově se do aplikace vrátil kupón na standardní benzin a naftu (-0,50 Kč/l). Společnost MOL jej pozastavila v den, kdy začala platit vládní regulace cen pohonných hmot. Body se ale zákazníkům sbíraly dál. ORLEN, Shell, OMV ani sítě EuroOil a RoBiN OIL přitom své věrnostní programy kvůli regulaci neomezily.
Společnost MOL slevu pozastavila od 8. dubna 2026, tedy ode dne, kdy začala platit vládní regulace marží a maximálních cen standardního benzinu a nafty. Regulace skončila v neděli 19. července 2026 a od pondělí 20. července 2026 se ceny začaly znovu řídit běžnými tržními mechanismy. MOL kupon obnovila o den později.
Body MOL nevypnula
Nešlo o zastavení celého věrnostního programu ani o přerušení sbírání bodů. MOL pozastavila pouze opakovaně využitelný kupon na standardní paliva. Nadále jste za body mohli získávat slevy např. za kávu na čerpacích stanicích. Rovněž kupóny na občerstvení Fresh Corner, mytí vozidel a další služby zůstaly dostupné. Podle společnosti pokračovaly také slevy na prémiová paliva. MOL uvádí, že její věrnostní program používá přibližně 750 tisíc zákazníků.
MOL tak byla mezi velkými sítěmi čerpacích stanic výjimkou. Když se Měšec.cz v dubnu dotazoval dalších provozovatelů, zda kvůli cenové regulaci své slevy nebo věrnostní programy omezí, odpovědi byly následující:
- ORLEN ponechala sbírání bodů v aplikaci i slevy prostřednictvím Tankarty Easy a Tankarty Business.
- Shell dál připisovala body Shell ClubSmart a ponechala také tehdejší kupon se slevou 2 Kč na litr prémiových paliv.
- OMV potvrdila pokračování programu MyStation, ve kterém zákazníci sbírají body za paliva i další nákupy.
- EuroOil a RoBiN OIL uvedly, že změny programu Srdcovka neplánují a karta zůstává v platnosti.
Pokračování programů dokládají také pozdější nabídky jednotlivých sítí. Shell například ještě během regulace, od 30. června 2026, spustila akci s dvojnásobnými body. OMV nadále připisuje jeden bod za litr standardního paliva, ORLEN body za uskutečněné platby a Srdcovka nabízí na stanicích EuroOil a RoBiN OIL slevu až 0,40 Kč na litr.
MOL tak byla jedinou sítí čerpacích stanic, která úplně vypnula přímé slevy na paliva. Ještě v roce 2025 síť čerpacích stanic MOL patřila mezi cenově střední až levnější, zvláště u alernativních paliv. To se od ledna 2026 změnilo a ze zkušeností autora aktuality nyní bývají levnější i sítě společností Shell a Orlen.