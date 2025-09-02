Měšec.cz  »  Modrá pyramida zlevnila Půjčky na bydlení. Klienti ji mohou získat se sazbou za 4,9 %

Modrá pyramida zlevnila Půjčky na bydlení. Klienti ji mohou získat se sazbou za 4,9 %

Gabriela Hájková
Včera
přidejte názor

Sdílet

hypotéka, refinacování, půjčka, bydlení, stavební spoření Autor: Shutterstock.com

Modrá pyramida stavební spořitelna na září zlevnila Půjčky na bydlení. Klienti si ji tak mohou během tohoto měsíce sjednat s nižší úrokovou sazbou. Stavební spořitelna ale zvýhodní jen úvěry nad 1 mil. Kč s tříletou fixací. Na ně budou moci zájemci získat sazbu 4,9 % ročně. Akce se týká klasické Půjčky na bydlení i Půjčky na udržitelné bydlení, kterou je možné v rámci akce čerpat do částky 3,5 mil. Kč hlavně na financování energeticky úsporných opatření (např. fotovoltaika, tepelná čerpadla, zateplení či výměna oken a dveří).

Podmínku výše úvěru nemusí plnit klienti, kteří půjdou cestou rekonstrukce v rámci projektu Energetické úspory, na kterém Skupina KB spolupracuje s partnery ČEZ, VEKRA nebo Wienerberger. Ti dostanou akční sazbu bez ohledu na výši úvěru. Klienti, kteří budou úvěr kombinovat s dotační podporou z program Nová zelená úsporám, mohou získat také výhodnější fixní sazbu 2,95 % po celou dobu splácení.

V posledních měsících sledujeme výrazný nárůst poptávky po úvěrech na rekonstrukce. Jen do července poskytly stavební spořitelny lidem úvěry v objemu přes 38 mld. Kč, což je meziročně o 43 % více. Většina těchto prostředků směřuje právě do modernizace a zlepšování kvality bydlení, říká Monika Truchliková, generální ředitelka Modré pyramidy stavební spořitelny.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Témata:

Nejžádanější

Kvíz týdne

Když se místo na banány stála fronta na burgery. Jaký byl příchod světových značek do Česka?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Aktuální kurzovní lístek - dne 2. 9. 2025

Dále u nás najdete

Náklady, které podnikatelé často přehlížejí

Vyrábějí nejrůznější dobroty. Připomeňte si jejich příběhy

Google představil telefony Pixel 10 s vylepšeným procesorem

Lékárníci v karavanu zdarma vyšetřují, zda nemáte cukrovku

Kolik Češi utrácí za mobilní příslušenství, jak dlouho jim vydrží?

LinkedIn jako novodobé Zlaté stránky. Jak získávat klienty?

Za střídáním průjmu a zácpy může být propustné střevo

Kdo nemusí hradit školkovné a poplatky za školní družinu?

Otestovali jsme paměti DDR5 vyrobené u Ostravy

Lékaři během operace hned zjistí, zda odstranili celý nádor prsu

Některým lidem rada, ať méně jedí a více se hýbou, nemůže fungovat

Spotřeba energie pro AI se rapidně snižuje

Microsoft opravuje chyby, které se objevily v srpnových aktualizacích

Kolik budou stát energie? Měli byste ceny teď fixovat?

Továrna bývalého FAB teď místo klíčů chrlí cylindrické vložky

Zhodnotili jsme daňové sliby Fialovy vlády. Které splnila?

Pokud zákazník při reklamaci zvolí opravu, získá delší záruční dobu

Třetina lidí špatně spí. Pomůže kozlík, hořčík či melatonin

Minimální mzda bude v roce 2026 nižší, než se předpokládalo

S Meta je to peklo, ale bez ní to nejde. Jak přežít drahou reklamu?

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).