Modrá pyramida zlevnila Půjčky na bydlení. Klienti ji mohou získat se sazbou za 4,9 %

Modrá pyramida stavební spořitelna na září zlevnila Půjčky na bydlení. Klienti si ji tak mohou během tohoto měsíce sjednat s nižší úrokovou sazbou. Stavební spořitelna ale zvýhodní jen úvěry nad 1 mil. Kč s tříletou fixací. Na ně budou moci zájemci získat sazbu 4,9 % ročně. Akce se týká klasické Půjčky na bydlení i Půjčky na udržitelné bydlení, kterou je možné v rámci akce čerpat do částky 3,5 mil. Kč hlavně na financování energeticky úsporných opatření (např. fotovoltaika, tepelná čerpadla, zateplení či výměna oken a dveří).
Podmínku výše úvěru nemusí plnit klienti, kteří půjdou cestou rekonstrukce v rámci projektu Energetické úspory, na kterém Skupina KB spolupracuje s partnery ČEZ, VEKRA nebo Wienerberger. Ti dostanou akční sazbu bez ohledu na výši úvěru. Klienti, kteří budou úvěr kombinovat s dotační podporou z program Nová zelená úsporám, mohou získat také výhodnější fixní sazbu 2,95 % po celou dobu splácení.
V posledních měsících sledujeme výrazný nárůst poptávky po úvěrech na rekonstrukce. Jen do července poskytly stavební spořitelny lidem úvěry v objemu přes 38 mld. Kč, což je meziročně o 43 % více. Většina těchto prostředků směřuje právě do modernizace a zlepšování kvality bydlení, říká Monika Truchliková, generální ředitelka Modré pyramidy stavební spořitelny.