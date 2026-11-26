Modrá pyramida stavební spořitelna (MPSS) k 31. 12. 2026 ukončí provoz mobilní aplikace MP Home (Android, iOS). Stavební spoření a úvěry na bydlení budete moci spravovat prostřednictvím bankovnictví KB+ mateřské Komerční banky.
Modrá pyramida aplikaci MP Home spustila na podzim roku 2019. Postupně do ní přidávala další funkce, například možnost zasílat dokumenty potřebné k čerpání úvěru, sjednávat stavební spoření nebo žádat o čerpání úvěru bez návštěvy pobočky. Od dubna 2022 si mohli aplikaci aktivovat prostřednictvím bankovní identity také klienti jiných bank. Na svém webu stavební spořitelna uvádí, že MP Home využívá více než 120 000 klientů.
Ukončení provozu aplikace se nedotkne platnosti smluv o stavebním spoření ani úvěrových smluv. O ukončení provozu MP Home bude stavební spořitelna informovat všechny klienty, kteří aplikaci aktivně využívají.
V bankovnictví KB+ je už nyní možné sjednat nové stavební spoření nebo prodloužit stávající smlouvu. U stavebního spoření uvidíte aktuální zůstatek a historii transakcí, u úvěrů pak zbývající dlužnou částku, historii splátek a informace o čerpání.
Záležitosti, které nebude možné vyřídit prostřednictvím KB+, půjde nadále řešit na pobočkách Komerční banky, v KB Poradenských místech nebo na infolince Modré pyramidy.
Aplikaci KB+ je možné využívat ke správě produktů MPSS bez toho, aniž by bylo nutné mít založený účet u KB. Klient si pouze aplikaci nainstaluje a banka následně musí klienta identifikovat, potvrdil na dotaz Měšce Pavel Zúbek, tiskový mluvčí Komerční banky.
Nejde o první krok k užšímu propojení stavební spořitelny s její mateřskou bankou. Už v minulosti MPSS převzala zpracování a správu hypoték pro celou skupinu Komerční banky.