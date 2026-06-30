Modrá pyramida prodlužuje nabídku stavebního spoření s garantovanou sazbou 3,5 % ročně

Modrá pyramida prodlužuje akční nabídku stavebního spoření, kterou spustila na začátku dubna. Nové smlouvy budou mít i nadále garantovanou úrokovou sazbu 3,5 % ročně po dobu šesti let, pro zůstatek až do 1 mil. Kč. Nabídka měla původně skončit na konci června, nově platí do odvolání.
Zvýhodněná sazba se skládá ze základní úrokové sazby 0,5 % a bonusové sazby 3 % ročně. Podmínky nabídky se nemění, smlouva je bez poplatku za uzavření. Se zvyšováním úspor může vedle úrokové sazby pomoci také státní podpora, která činí 5 % z ročního vkladu, maximálně ale z 20 000 Kč. Nanejvýš vám tedy stát připíše 1000 Kč.
Při typickém nastavení spoření tak může celkové průměrné zhodnocení dosahovat úrovně až kolem 4,95 % ročně, a to při započtení úroků a státní podpory, uvádí Monika Truchliková, generální ředitelka Modré pyramidy stavební spořitelny ze Skupiny Komerční banky.
Akční podmínky můžete využít i jako stávající klient, pokud už jste splnili nebo brzy splníte šestiletou vázací dobu. Ve spoření lze pokračovat s úročením až 3,5 % ročně a navázat tak na svou dosavadní smlouvu.