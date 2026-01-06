Modrá pyramida končí s Hypoúvěrem. Zajištěným úvěrem už tu bydlení zafinancujete jen s hypotékou

Modrá pyramida stavební spořitelna z finanční Skupiny Komerční banky ukončila ke konci loňského roku prodej svého Hypoúvěru. Jednalo se o zajištěný překlenovací úvěr, tedy se zástavou nemovitosti. Stávající klienti, kteří ho mají sjednaný z minulosti, pokračují dál beze změny podmínek.
Noví klienti, kteří zde budou hledat financování bydlení prostřednictvím zajištěného úvěru, už musí sáhnout do nabídky banky.
Financování bydlení pro nové klienty je v rámci Skupiny KB od počátku roku 2026 zajišťováno výhradně prostřednictvím hypoték Komerční banky, vysvětluje zpráva Modré pyramidy.
Ukončení nabídky Hypoúvěru je důsledkem sjednocování produktové nabídky Modré pyramidy a Komerční banky, do jejíž skupiny stavební spořitelna spadá.
Modrá pyramida se už v minulosti z původního zaměření výhradně na stavební spoření přeorientovala spíše na poradenské místo pro financování bydlení s tím, že nabízí produkty celé finanční skupiny a v současnosti zajišťuje i správu hypoték poskytovaných Komerční bankou. Kromě Hypoúvěru na nabídce úvěrů stavební spořitelna nic nemění. Půjčku na bydlení i Půjčku na udržitelné bydlení (v obou případech jde o nezajištěné překlenovací úvěry) poskytuje i nadále.
U hypoték dává smysl mít jednotnou nabídku, která je pro klienty přehlednější. V průběhu roku 2025 jsme do Hypoték KB postupně promítli produktové úpravy, které klienti oceňovali na Hypoúvěru, a při jejich přípravě jsme vycházeli z jejich zkušeností a zpětné vazby, vysvětlila Monika Truchliková, generální ředitelka Modré pyramidy stavební spořitelny, která řídí i hypotéky v Komerční bance.
V souvislosti se změnami inspirovanými Hypoúvěrem začala Komerční banka u své hypotéky nabízet úvěr do 90 % LTV (dříve max. 80 %), prodloužila maximální možný věk klientů při splatnosti hypotéky a upravila několik parametrů pro hypotéku na výstavbu a rekonstrukci (v průběhu výstavby klienti např. mohou čerpat nově do 100 % LTV nebo u některých konkrétních dodavatelů mohou využít vyčerpání i celé hypotéky najednou).
Hypotéky Komerční banka poskytuje na pořízení nemovitosti i na rekonstrukce. Banka umožňuje také úvěr sjednat s předstihem ještě před výběrem konkrétní nemovitosti (na její nalezení mají klienti max. tři roky).