Mobilní aplikace Gov.cz se mění na Portál občana. Z mobilu vyřídíte dokumenty a dostanete i upozornění

Původní mobilní aplikace státní správy Gov.cz se změnila na mobilní aplikaci Portál občana. V době vydání aktuality je dostupná jen pro iOS, verze pro Android bude během následujících dnů.

Stávající poslední verze 1.8.0 pro Android je z 12. 10. 2023 a má ještě původní název Gov.cz. Už vás ale informuje, že bude nová verze. Stávající uživatele však přesměruje na obchod Apple, noví se už registrovat nemohou a musí počkat na novou verzi.

Aplikace Portál občana pro iPhone/iPad je už plně funkční. Můžete si ji stáhnou i na Mac, ale nebude vám na něm fungovat. Při ověření vaší identity se otevře prohlížeč, ale výsledek ověření už nepředá zpět do aplikace.

Aplikaci Portál občana nainstalujete i do Macu, ale nebude funkční. Vázne to na ověření, které proběhne přes webový prohlížeč, ale nevrátí jeho výsledek už nevrátí zpět do aplikace. (17. 4. 2024)

Autor: Dalibor Z. Chvátal