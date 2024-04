Mobilní aplikace Gov.cz se mění na Portál občana. Z mobilu vyřídíte dokumenty a dostanete i upozornění

Původní mobilní aplikace státní správy Gov.cz se změnila na mobilní aplikaci Portál občana. V době vydání aktuality je dostupná jen pro iOS, verze pro Android bude během následujich dnů.





Stávající poslední verze 1.8.0 pro Android je z 12. 10. 2023 a má ještě původní název Gov.cz. Už vás ale informuje, že bude nová verze. Stávající uživatele však přesměruje na obchod Apple, noví se už registrova nemohou a musí počkat na novou verzi.





Půvovní verze aplikace Portál občana pro Android má název Gov.cz, její poslední verze 1.8.0 je z 13. 10. 2023. (Datum screenshotu: 17. 4. 2023). Autor: Dalibor Z. Chvátal

Aplikace Portál občana pro iPhone/iPad je už plně funkční. Můžete si ji stáhnou i na Mac, ale nebude vám na něm fungovat. Při ověření vaší identity se otevře prohlížeč, ale výsledek ověření už nepředá zpět do aplikace.

Aplikaci Portál občana nainstalujete i do Macu, ale nebude funkční. Vázne to na ověření, které proběhne přes webový prohlížeč, ale nevrátí jeho výsledek už nevrátí zpět do aplikace. (17. 4. 2024) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Výhodou mobilní aplikace Portál občana je především to, že se snadno dostanete k různým údajům, které o vás stát eviduje – a to jen přes mobilní telefon.

V aplikaci si můžete velmi rychle zjistit třeba to, kdy vám končí řidičský průkaz a rovnou si požádat o nový. Lze nastavit i nofitikace, které vás upozorní, že byste si měli doklad vyměnit.

„Jedna z asi nejužitečnějších funkcí je upozornění na konec platnosti dokladů. To bych vypíchnul, protože to se mi zrovna teď stalo před pár dny a velmi mi to pomohlo, protože mi bude končit cestovní pas,“ citoval Český rozhlas Martina Mesršmída, šéfa Digitální a informační agentury, která za aplikací stojí.

Přes mobil půjde podat také žádost o výpis z trestního rejstříku a také přihlásit se do datové schránky.