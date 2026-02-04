Měšec.cz  »  Mobilní aplikace Raiffeisenbank nově umí dočasnou blokaci karty

Mobilní aplikace Raiffeisenbank nově umí dočasnou blokaci karty

Monika Veselíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Blokace, zámek, platební karty, Autor: Shutterstock.com

Nemůžete najít kartu, ale dost možná jste ji jen někam založili. V takové chvíli se hodí dočasná blokace karty. Klienti Raiffaisenbank její zamčení i odemčení nově zvládnou v mobilním bankovnictví.

Každému se určitě někdy stalo, že najednou nemohl najít svoji kartu, což není úplně příjemný pocit. Díky nové funkci Dočasné blokace karty, kterou klienti často zmiňovali ve zpětných vazbách, je možné být trochu víc v klidu, vysvětluje UX designer mobilního bankovnictví Raiffeisenbank Filip Karbulka, proč banka tuto funkci zařadila.

Při dočasné blokaci karty se limity automaticky nastaví na nulu a nelze provést žádnou transakci, s výjimkou specifických offline plateb. Pokud kartu najdete, můžete ji následně přímo v aplikaci odemknout.

Nově také v sekci Nabídky přibyla položka Dětský účet – banka totiž před pár dny spustila založení účtu vedeného na dítě – od 8 do 17 let – kompletně online. 

Klienti Raiffeisenbank mohou svým dětem založit konto kompletně online přes mobilní aplikaci Přečtěte si také:

Klienti Raiffeisenbank mohou svým dětem založit konto kompletně online přes mobilní aplikaci

Přímo ze své aplikace pak také může rodič aktivovat aplikaci na telefonu dítěte, musí to ale stihnout ve lhůtě 7 dní od dokončení žádosti o dětské konto. Samotný proces aktivace probíhá stejně jako přenos aktivace ze zařízení na zařízení, nejprve se přes Bluetooth ověří, že jsou oba telefony blízko sebe, a následně se na telefonu dítěte načte QR kód z aplikace rodiče, vysvětluje Karbulka.

V nové verzi mobilní aplikace pak přibylo také zobrazení dosud nesjednaných pojištění s možností je rovnou sjednat nebo si domluvit schůzku na pobočce. Při žádosti o spořicí účet, nebo při změně tarifu, se také nově zobrazí všechna pásma úročení. U trvalých plateb přibyla možnost vytvořit jednorázovou platbu z již provedené transakce. V detailu běžného účtu se zároveň zobrazuje informace o tom, kdy přesně dojde ke změně tarifu podle požadavku klienta.

A pokud patříte mezi klienty stavebního spoření RSTS s bonusovou smlouvou, měli byste mít nově k dispozici přehlednější zobrazení úročení a stavu plnění podmínek pro přiznání bonusu.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Mění se penze, dávky i pravidla pro brigádníky či rodiče. Víte, co je v roce 2026 jinak a co vás čeká?
1/16 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Marcel Divín: S tiskárnami Epson doma i ve firmě

Investory nejvíce lákají technologie, ale potřebují větší transparentnost

Bojíte se AI v iPhonu? Nový projekt vás upozorní na rizikové aplikace

Microsoft má za sebou úspěšný kvartál, investoři jsou ale nervózní

Preventivní prohlídky 2026: Co se změnilo?

Kyberbezpečnost nemocnic v ČR se moc nelepší

Paušální režim: komu se ještě vyplatí a komu už ne

Registrační značku si budete moci nechat doručit do výdejního boxu

Za tyto značky se kyberútočníci vydávají nejčastěji

Samsung Care+ v Česku nabídne opravy bez omezení

Ručí jednatel za daň, kterou nezaplatí firma?

První dítě dostalo lék, který odloží nástup cukrovky o několik let

Tuzemské firmy se chrání obstojně, rizikově se chovají lidé

Příznaky menopauzy mohou vypadat úplně jinak než jako návaly

Záchranka spouští linku, která poradí, když máte problém

Roboty s vlastnostmi lidí firmy nechtějí, jsou příliš nákladné

Jaké čtyři věci změní nová vláda u důchodů co nejdřív?

Na magnetické rezonanci nedaleko Prahy mají volno

WhatsApp zavádí bezpečný režim pro ohrožené osoby

U všech zaměstnanců se bude hlásit dosažené vzdělání

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).