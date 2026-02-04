Mobilní aplikace Raiffeisenbank nově umí dočasnou blokaci karty

Nemůžete najít kartu, ale dost možná jste ji jen někam založili. V takové chvíli se hodí dočasná blokace karty. Klienti Raiffaisenbank její zamčení i odemčení nově zvládnou v mobilním bankovnictví.
Každému se určitě někdy stalo, že najednou nemohl najít svoji kartu, což není úplně příjemný pocit. Díky nové funkci Dočasné blokace karty, kterou klienti často zmiňovali ve zpětných vazbách, je možné být trochu víc v klidu, vysvětluje UX designer mobilního bankovnictví Raiffeisenbank Filip Karbulka, proč banka tuto funkci zařadila.
Při dočasné blokaci karty se limity automaticky nastaví na nulu a nelze provést žádnou transakci, s výjimkou specifických offline plateb. Pokud kartu najdete, můžete ji následně přímo v aplikaci odemknout.
Nově také v sekci Nabídky přibyla položka Dětský účet – banka totiž před pár dny spustila založení účtu vedeného na dítě – od 8 do 17 let – kompletně online.
Přímo ze své aplikace pak také může rodič aktivovat aplikaci na telefonu dítěte, musí to ale stihnout ve lhůtě 7 dní od dokončení žádosti o dětské konto.
Samotný proces aktivace probíhá stejně jako přenos aktivace ze zařízení na zařízení, nejprve se přes Bluetooth ověří, že jsou oba telefony blízko sebe, a následně se na telefonu dítěte načte QR kód z aplikace rodiče, vysvětluje Karbulka.
V nové verzi mobilní aplikace pak přibylo také zobrazení dosud nesjednaných pojištění s možností je rovnou sjednat nebo si domluvit schůzku na pobočce. Při žádosti o spořicí účet, nebo při změně tarifu, se také nově zobrazí všechna pásma úročení. U trvalých plateb přibyla možnost vytvořit jednorázovou platbu z již provedené transakce. V detailu běžného účtu se zároveň zobrazuje informace o tom, kdy přesně dojde ke změně tarifu podle požadavku klienta.
A pokud patříte mezi klienty stavebního spoření RSTS s bonusovou smlouvou, měli byste mít nově k dispozici přehlednější zobrazení úročení a stavu plnění podmínek pro přiznání bonusu.