Mladí Češi šetří víc, než se čeká. Generace Z častěji odkládá peníze stranou i investuje

Představa, že mladí lidé utrácejí hlavně za kávu, cestování a zážitky, podle průzkumu Air Bank neodpovídá realitě. Data za první čtvrtletí letošního roku ukazují, že lidé z generace Z patří v odkládání peněz k disciplinovanějším skupinám.
Podle průzkumu zvládá 57 % mladých do 25 let každý měsíc bez problémů odložit alespoň desetinu svého příjmu. U lidí ve věku 26 až 60 let je tento podíl téměř o deset procentních bodů nižší. Mladí tak sice často mají nižší příjmy než starší generace, ale větší část z nich si pravidelně vytváří rezervu.
Průzkum zároveň zpochybňuje představu, že mladí utrácejí výrazně víc za věci pro radost. Zatímco lidé ve středním věku za ně měsíčně vydají téměř 4000 Kč, nejmladší dospělí se drží zhruba u 3000 Kč. Podobně vychází i srovnání útrat za kávu v kavárnách. Nejmladší generace si ji dopřává nejméně ze sledovaných věkových skupin, v průměru 3,4 šálku týdně při ceně 60 Kč za šálek.
Mladí také častěji pracují s investicemi. Podle říjnového průzkumu Air Bank už aktivně investuje více než 70 % lidí do 30 let. Část z nich přitom začíná s menšími částkami. Třetina mladých považuje za smysluplné investovat i 500 Kč měsíčně, zatímco v celé populaci tento názor sdílí necelá pětina lidí.
Mezi mladými jsou ale výrazné rozdíly. Přibližně čtvrtina z nich si investování nemůže dovolit, protože s penězi vyjde jen těsně. Podobně velká skupina naopak posílá do akcií, ETF fondů nebo kryptoměn více než 2000 Kč měsíčně.
Hlavním cílem mladých investorů je vytvoření finanční rezervy, kterou uvedlo 21 % respondentů. Následuje pasivní příjem a budování majetku, shodně po 20 %. Zajištění na stáří uvedlo 14 % mladých. U celé populace je naopak právě zajištění na stáří častějším důvodem, proč lidé peníze zhodnocují.
Z průzkumu tak vyplývá, že nejmladší dospělí nejsou vůči penězům lehkomyslnější než starší generace. Častěji řeší rezervu, více pracují s investicemi a u běžných útrat se drží spíše při zemi.