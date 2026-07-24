Ministerstvo zdravotnictví chce zvýšit proočkovanost, chystá aplikaci vakcín i v lékárnách

Češi se budou moci očkovat i v lékárnách. Počítá s tím legislativní návrh ministerstva zdravotnictví, který na těchto místech plánuje umožnit za stanovených podmínek očkování proti chřipce. Podle zprávy resortu zdravotnictví je to reakce na dlouhodobě nízkou proočkovanost, protože toto očkování využije každoročně jen asi kolem 8 % obyvatel. Návrh je nyní v meziresortním připomínkovém řízení.
Chceme lidem co nejvíce usnadnit přístup k očkování a odstranit zbytečné překážky, které jim dnes brání využít tuto účinnou prevenci. Nejde o žádný experiment. Očkování v lékárnách je běžnou součástí zdravotní péče v řadě evropských zemí, například ve Francii, Polsku, Itálii, Portugalsku, Irsku nebo Německu. Nově tento model zavádí také Slovensko. Ve všech těchto zemích přitom očkování provádějí lékárníci, kteří absolvovali příslušné odborné školení, a to za jasně stanovených podmínek. Chceme využít tuto osvědčenou praxi, která lidem usnadňuje přístup k očkování a pomáhá chránit zejména rizikové skupiny před závažným průběhem onemocnění, hospitalizací i úmrtím, uvedl k chystané novince ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Podle informací ministerstva zdravotnictví mohou lékárníci v Německu očkovat proti chřipce a covidu-19. V Polsku se podílejí i na posouzení způsobilosti pacienta k tomu očkování podstoupit. V Itálii nebo na Slovensku je očkování v lékárnách podmíněno absolvování specializovaného výcviku.
Dostupnost očkování je jedním z hlavních faktorů, které ovlivňují, jestli lidé prevence skutečně využijí. Pokud chceme zvýšit proočkovanost, musíme odstranit zbytečné překážky a využít kapacity celého zdravotního systému. Očkování v lékárnách proto vnímáme jako jedno z opatření, které může lidem přístup k očkování usnadnit, samozřejmě za jasně stanovených odborných a bezpečnostních podmínek, vysvětlil Pavel Dlouhý, předseda Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP, proč jako infektolog podporujete zpřístupnění očkování v lékárnách.
Podle Dlouhého by také mohli vakcíny aplikovat všichni lékaři:
Pokud chceme zvýšit proočkovanost, musíme využít všechny možnosti, které zdravotní systém nabízí. Dává smysl, aby mohl očkovat každý lékař po absolvování lékařské fakulty, aniž by tomu bránily zbytečné administrativní překážky, a zároveň zapojit další zdravotnické profese.