Ministerstvo spravedlnosti sbírá podněty k exekucím a oddlužení. Lidé mají zkušenosti poslat na e-mail

Gabriela Hájková
Dnes
Exekuce na plat Autor: Depositphotos

Ministerstvo spravedlnosti vyzvalo veřejnost ke sdílení zkušeností s exekučním a insolvenčním řízením (oddlužení). Občané mu tak mohou zasílat podněty, zkušenosti a návrhy, které se týkají fungování exekučních a insolvenčních řízení, a to na e-mailovou adresu navrhy@msp.gov.cz.

Podněty veřejnosti budou sloužit jako jeden z podkladů pro další odbornou a analytickou práci Ministerstva spravedlnosti. Budou analyzovány a vyhodnocovány v rámci přípravy případných změn právní úpravy a posuzovány v souvislostech společně s dalšími odbornými podklady a dostupnými daty, vysvětlil mluvčí ministerstva Vladimír Řepka.

Podle Exekutorské komory ČR bylo k 3. lednu 2026 v ČR vedeno přes 3 mil. exekucí na fyzické osoby. Těch bylo v exekuci ke stejnému datu necelých 600 tisíc, což poukazuje na to, že řada lidí má vícečetné exekuce. 

Kromě aktuálních statistik o exekucích na webech Exekutorské komory najdete také Centrální evidenci exekucí. Jde o veřejný seznam, kde si můžete za poplatek 60 Kč nechat zobrazit výpis pravomocných exekučních řízení vztahující se k vaší osobě. Za dalších 60 Kč si pak zobrazíte jejich detail.

Počet nařízených exekucí v posledních letech klesá. Jak ale upozornil prezident Exekutorské komory Jan Mlynarčík, není to tím, že by se lidé ve větší míře poučili a s penězi nakládali opatrně: Pokles počtu exekucí je primárně výsledkem přístupu exekutorů, kteří systematicky vyhodnocují bezvýsledné případy a zastavují řízení bez reálné šance na vymožení. Takových exekucí bylo v roce 2024 zastaveno více než 910 tisíc. Rozhodně tedy nejde o důkaz zlepšující se finanční gramotnosti nebo situace obyvatel, okomentoval loni vývoj počtu exekucí. 

Základní informace a kontakty pro spotřebitele o exekucích a insolvencích najdete na  webových stránkách Ministerstva spravedlnosti, které vede také Insolvenční rejstřík, informační systém dostupný online, který je veřejně přístupný a každý má právo do něj nahlížet a pořizovat z něj kopie a výpisy.

Ministerstvo spravedlnosti ještě za minulé vlády spustilo také web Dluhový patron, což je rozcestník pomoci pro osoby ve vážných finančních potížích a nástroj Konsorcia dluhových poraden ČR pro lidi, kteří své dluhy už nezvládají. 

Ministerstvo spravedlnosti už nějakou dobu provozuje také stránku, přes kterou se dá podat stížnost na exekutora.

Nejžádanější na měšec.cz

