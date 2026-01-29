Ministerstvo spravedlnosti sbírá podněty k exekucím a oddlužení. Lidé mají zkušenosti poslat na e-mail

Ministerstvo spravedlnosti vyzvalo veřejnost ke sdílení zkušeností s exekučním a insolvenčním řízením (oddlužení). Občané mu tak mohou zasílat podněty, zkušenosti a návrhy, které se týkají fungování exekučních a insolvenčních řízení, a to na e-mailovou adresu navrhy@msp.gov.cz.
Podněty veřejnosti budou sloužit jako jeden z podkladů pro další odbornou a analytickou práci Ministerstva spravedlnosti. Budou analyzovány a vyhodnocovány v rámci přípravy případných změn právní úpravy a posuzovány v souvislostech společně s dalšími odbornými podklady a dostupnými daty, vysvětlil mluvčí ministerstva Vladimír Řepka.
Podle Exekutorské komory ČR bylo k 3. lednu 2026 v ČR vedeno přes 3 mil. exekucí na fyzické osoby. Těch bylo v exekuci ke stejnému datu necelých 600 tisíc, což poukazuje na to, že řada lidí má vícečetné exekuce.
Kromě aktuálních statistik o exekucích na webech Exekutorské komory najdete také Centrální evidenci exekucí. Jde o veřejný seznam, kde si můžete za poplatek 60 Kč nechat zobrazit výpis pravomocných exekučních řízení vztahující se k vaší osobě. Za dalších 60 Kč si pak zobrazíte jejich detail.
Počet nařízených exekucí v posledních letech klesá. Jak ale upozornil prezident Exekutorské komory Jan Mlynarčík, není to tím, že by se lidé ve větší míře poučili a s penězi nakládali opatrně:
Pokles počtu exekucí je primárně výsledkem přístupu exekutorů, kteří systematicky vyhodnocují bezvýsledné případy a zastavují řízení bez reálné šance na vymožení. Takových exekucí bylo v roce 2024 zastaveno více než 910 tisíc. Rozhodně tedy nejde o důkaz zlepšující se finanční gramotnosti nebo situace obyvatel, okomentoval loni vývoj počtu exekucí.
Základní informace a kontakty pro spotřebitele o exekucích a insolvencích najdete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti, které vede také Insolvenční rejstřík, informační systém dostupný online, který je veřejně přístupný a každý má právo do něj nahlížet a pořizovat z něj kopie a výpisy.
Ministerstvo spravedlnosti ještě za minulé vlády spustilo také web Dluhový patron, což je rozcestník pomoci pro osoby ve vážných finančních potížích a nástroj Konsorcia dluhových poraden ČR pro lidi, kteří své dluhy už nezvládají.
Ministerstvo spravedlnosti už nějakou dobu provozuje také stránku, přes kterou se dá podat stížnost na exekutora.