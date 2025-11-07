Ministerstvo spravedlnosti chce navýšit tarify exekutorů. Bizarní krok v neprospěch dlužníků, hodnotí experti

Ministerstvo spravedlnosti připravilo návrh novelizace vyhlášky o odměně a náhradách soudního exekutora, které jsou součástí nákladů exekuce. Podle odborníků jde o návrh, který byl několik let pozastavený.
Ministerstvo podle důvodové zprávy návrh vypracovalo v reakci na ekonomické změny posledních let, které dosud výše odměny ani náhrada hotových výdajů soudního exekutora nereflektovala.
Aktuálně se náhrady hotových výdajů určují buď paušálně, nebo v prokázané výši – pokud exekutor prokáže, že jeho náklady přesáhly paušál 3500 Kč. Právě tento strop ve výši 3500 Kč už ale podle ministerstva nestačí – v posledních letech fakticky narostly ceny všech vstupů, proto je podle resortu zajištění kvalifikovaného výkonu exekuční činnosti výrazně dražší. Současné tarifní hodnoty nákladů exekuce tak neodpovídají aktuální ekonomické realitě.
Platná právní úprava sice umožňuje úhradu hotových výdajů v plné výši, některé z výdajů je však obtížné konkretizovat a kromě toho je s tímto postupem spojena zvýšená administrativní zátěž, píše ministerstvo v předloženém materiálu.
Nově chce proto resort upravit paušální částku hotových výdajů v pásmech, a to následujícím způsobem:
- pokud vymáhané plnění nepřesahuje částku 5000 Kč a jde o exekuci, v níž není vymáhána jiná povinnost než zaplacení peněžité částky, půjde o 1. pásmo,
- pokud předchozí podmínky nebudou splněné, půjde o 2. pásmo.
V prvním pásmu chce přitom Ministerstvo spravedlnosti ponechat současný paušál 3500 Kč, v druhém pásmu má dojít k navýšení na 4500 Kč. Zvýšení by se měla dočkat i minimální odměna exekutora – z 2000 na 3000 Kč. Návrh by mohl být účinný od ledna 2026.
Podle Konsorcia dluhových poraden jde o návrh, který jde zásadně ve prospěch exekutorů a zvyšuje nerovnováhu systému.
Děje se to v situaci, kdy počet nových exekucí opět roste – letos je jich už o 50 tisíc více než loni. To je v přímém rozporu s veřejným zájmem i s principem prevence předlužení, upozorňuje Pavla Aschermannová, předsedkyně Konsorcia dluhových poraden ČR a garantka programu Zadluženost organizace RUBIKON Centrum.
Odborníkům vadí i to, že návrh nebyl projednán s relevantními sociálními aktéry ani organizacemi pracujícími s dlužníky nebo se k němu nevedla otevřená veřejná debata či odborná diskuze. Navíc přichází v situaci, kdy je vláda už v demisi a snaží se tento krok protlačit rychle a mimo veřejnou kontrolu.
Je bizarní, že končící kabinet navyšuje potajmu odměny exekutorům bez jakékoliv veřejné debaty nebo odborného připomínkování. Je třeba hledat cesty, jak exekuční systém zlevnit a nikoli ho dále prodražovat. Vyzýváme ministryni Decroix, aby tuto vyhlášku nevydávala, říká Radek Hábl, člen výboru Konsorcia dluhových poraden ČR a ředitel Institutu prevence a řešení předlužení.