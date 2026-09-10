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Ministerstvo dopravy chce stopnout zdražování dálničních známek. Novelu čeká třetí čtení ve Sněmovně

Gabriela Hájková
Dnes
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Dálniční známka Slovensko Autor: Depositphotos.com
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Dálniční známky příští rok možná nezdraží. A to navzdory tomu, že jejich cenu má ovlivňovat automatický valorizační mechanismus, který cenu zvyšuje na základě vývoje spotřebitelských cen a rozšiřování dálnic.

Se stopkou valorizaci cen u dálničních kuponů počítá od ledna 2027 návrh novely zákona o pozemních komunikacích, který nyní projednala Sněmovna ve druhém čtení. Pokud předloha úspěšně projde schvalováním, budou ceny dálničních známek příští rok stejné, jako letos:

  • roční dálniční známka: 2570 Kč
  • 30denní dálniční známka: 480 Kč
  • 10denní dálniční známka: 300 Kč
  • 1denní dálniční známka: 230 Kč.

Novela nyní zachovává i slevy pro bezemisní a nízkoemisní vozidla. Ačkoli její původní podoba počítala s úpravou těchto slev, na základě připomínkování byla tato změna z návrhu odstraněna. Elektromobily či vozidla na vodík (bezemisní vozy) tak budou moci i nadále využívat dálnice bezplatně, majitelé hybridů (plug-in hybridy a vozidla na CNG a LNG) za roční známku zaplatí 640 Kč.

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Přiblížili jsme se k přijetí našeho návrhu, aby řidiči v České republice neplatili za dálniční známky více. Automatický mechanismus zavedený minulou vládou totiž v praxi znamenal opakované zdražování dálničních známek, což nepovažuji za dlouhodobě udržitelné ani správné. Cena známky od roku 2022 vzrostla o 70 %, uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik. Opomněl však dodat, že ceny dálničních známek se zvyšují až v posledních letech, před tím byly od roku 2012 na stejné úrovni.

O návrhu zákona bude následně Sněmovna rozhodovat ve třetím čtení, při kterém bude hlasovat i o pozměňovacím návrhu, který plánuje nahradit denní elektronickou známku 24hodinovou vinětou (změnu už odsouhlasil hospodářský výbor).

Automatická valorizace cen dálničních známek byla zavedena s počátkem roku 2025. Kupony v elektronické podobě pořídíte na oficiálním státním e-shopu edalnice.gov.cz. Pamatujte na to, že dálniční známku sice můžete zakoupit i na jiných místech, některé e-shopy ale naschvál napodobují vizuálně ten státní, přitom ale kupony nabízí se zbytečným příplatkem navíc. 

Při přechodu na online nákup známek v minulosti také došlo k zavedení klouzavé platnosti (roční známka neplatí na kalendářní rok ale na 365 dní od zvoleného data).

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Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

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