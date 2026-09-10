Ministerstvo dopravy chce stopnout zdražování dálničních známek. Novelu čeká třetí čtení ve Sněmovně

Dálniční známky příští rok možná nezdraží. A to navzdory tomu, že jejich cenu má ovlivňovat automatický valorizační mechanismus, který cenu zvyšuje na základě vývoje spotřebitelských cen a rozšiřování dálnic.
Se stopkou valorizaci cen u dálničních kuponů počítá od ledna 2027 návrh novely zákona o pozemních komunikacích, který nyní projednala Sněmovna ve druhém čtení. Pokud předloha úspěšně projde schvalováním, budou ceny dálničních známek příští rok stejné, jako letos:
- roční dálniční známka: 2570 Kč
- 30denní dálniční známka: 480 Kč
- 10denní dálniční známka: 300 Kč
- 1denní dálniční známka: 230 Kč.
Novela nyní zachovává i slevy pro bezemisní a nízkoemisní vozidla. Ačkoli její původní podoba počítala s úpravou těchto slev, na základě připomínkování byla tato změna z návrhu odstraněna. Elektromobily či vozidla na vodík (bezemisní vozy) tak budou moci i nadále využívat dálnice bezplatně, majitelé hybridů (plug-in hybridy a vozidla na CNG a LNG) za roční známku zaplatí 640 Kč.
Ministerstvo dopravy couvlo: Elektromobily budou mít dálnice zdarma, hybridům zůstanou slevy
Přiblížili jsme se k přijetí našeho návrhu, aby řidiči v České republice neplatili za dálniční známky více. Automatický mechanismus zavedený minulou vládou totiž v praxi znamenal opakované zdražování dálničních známek, což nepovažuji za dlouhodobě udržitelné ani správné. Cena známky od roku 2022 vzrostla o 70 %, uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik. Opomněl však dodat, že ceny dálničních známek se zvyšují až v posledních letech, před tím byly od roku 2012 na stejné úrovni.
O návrhu zákona bude následně Sněmovna rozhodovat ve třetím čtení, při kterém bude hlasovat i o pozměňovacím návrhu, který plánuje nahradit denní elektronickou známku 24hodinovou vinětou (změnu už odsouhlasil hospodářský výbor).
Automatická valorizace cen dálničních známek byla zavedena s počátkem roku 2025. Kupony v elektronické podobě pořídíte na oficiálním státním e-shopu edalnice.gov.cz. Pamatujte na to, že dálniční známku sice můžete zakoupit i na jiných místech, některé e-shopy ale naschvál napodobují vizuálně ten státní, přitom ale kupony nabízí se zbytečným příplatkem navíc.
Při přechodu na online nákup známek v minulosti také došlo k zavedení klouzavé platnosti (roční známka neplatí na kalendářní rok ale na 365 dní od zvoleného data).