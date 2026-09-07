Minimální mzda vzroste o 2500 Kč na 24 900 Kč. Zvyšují se i zálohy pro OBZP a OSVČ

Minimální mzda se od 1. ledna 2027 zvýší o 2500 Kč na 24 900 Kč měsíčně. Vláda schválila koeficienty, podle kterých se bude minimální mzda počítat v roce 2027 a v roce 2028.
Na minimální mzdu jsou navázené i minimální zálohy pro osoby bez zdanitelných příjmů, které vzrostou na 3362 Kč měsíčně.
V roce 2026 je hrubá minimální mzda 22 400 Kč měsíčně, meziročně se tak příští rok zvýší o 11,2 %. Hodinová sazba při týdenní pracovní době 40 hodin vzroste ze současných 134,40 Kč na 148,30 Kč hrubého.
Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Příští rok se zvýší i ta minimální. Kolik budou brát uklízeči a kolik specialisté?
Minimální mzda se stanovuje podle valorizačního mechanismu, který je od roku 2025 součástí zákoníku práce. Vychází z predikce průměrné hrubé měsíční mzdy Ministerstva financí a koeficientu, který vláda stanovuje vždy na dva roky.
|Změny od 1. 1. 2027
|Změna: Minimální hodnota/platba
|Minimální mzda
|22 400 → 24 900 Kč (+2500 Kč)
|Sociální pojištění OSVČ
|5005 → 5284 Kč (+279 Kč)
|Zdravotní pojištění OSVČ
|3306 → 3490 Kč (+184 Kč)
|Zdravotní pojištění OBZP
|3024 -> 3362 Kč (+338 Kč)
Výše minimální mzdy ovlivní také výpočet minimální zálohy na zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP). Ten je 13,5 % z aktuální výše minimální mzdy pro daný rok a zaokrouhluje se případně na celé koruny nahoru. Minimální mzda ve výši 24 900 Kč pro bude znamenat zálohu na zdravotní pojištění pro OBZP ve výši 3362 Kč měsíčně.
„Cílem MPSV je postupně dosáhnout relace minimální mzdy k průměrné mzdě ve výši 47 procent v roce 2029. Tato hodnota je zároveň orientační referenční hodnotou stanovenou zákoníkem práce,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO).
Růst mezd se také dotkne odvodů OSVČ. S předpokládaným nárůstem průměrné mzdy se pro rok 2027 zvedají minimální měsíční zálohy pro OSVČ na hlavní činnost, přičemž sociální pojištění stoupne na 5284 Kč a zdravotní pojištění vzroste na 3490 Kč měsíčně.