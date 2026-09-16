Minimální mzda příští rok vzroste, známe přesnější čísla

Minimální mzda příští rok poroste a asi ne málo. Navýší ji valorizační mechanismus na základě toho, jak se vyvíjí ekonomické ukazatele. Vychází z predikce průměrné mzdy v národním hospodářství a koeficientu navázaného na kupní sílu minimální mzdy v poměru k životním nákladům. Koeficient stanovuje vláda nařízením, většinou na období dvou let ( v případě podstatné změny ekonomických podmínek ale může i dříve).
Nařízení vlády stanovuje koeficient pro výpočet minimální mzdy v roce 2027 a 2028 podle § 111 odst. 9 zákoníku práce tak, že:
- koeficient pro výpočet minimální mzdy pro rok 2027 činí 0,446,
- koeficient pro výpočet minimální mzdy pro rok 2028 činí 0,458.
Abychom mohli stanovit odhadovanou průměrnou mzdu pro příští dva roky, potřebujete ještě odhad nominální průměrné hrubé měsíční mzdy v Makroekonomické predikci ministerstva financí, stanovený na základě údajů Českého statistického úřadu.
Podle té novější, srpnové makroprognózy Ministerstva financí se nominální mzda pro rok 2027 odhaduje na 55 627 Kč a pro rok 2028 je výhled na 58 599 Kč.
V kombinaci s koeficienty to i v rámci zpřesněných odhadů ukazuje na to, že by minimální mzda v příštím roce opravdu mohla dosáhnout částky 24 900 Kč (výhled pro rok 2028 vychází na 26 900 Kč).
Letos je přitom ve výši 22 400 Kč, takže by příští rok vzrostla o 2500 Kč.
Nejnižší úrovně zaručeného platu, který funguje ve státním sektoru (rozřazuje zaměstnance do čtyř skupin podle nároků na kvalifikaci – hlavně dle požadovaného vzdělání) by tak mohly být ve výši:
- 24 900 Kč v 1. skupině prací,
- 29 880 Kč ve 2. skupině prací,
- 34 860 Kč ve 3. skupině prací,
- 39 840 Kč ve 4. skupině prací.