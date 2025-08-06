Měšec.cz  »  Měšec.cz všem čtenářům: Potřebujeme váš souhlas, nebo vaše peníze

Měšec.cz všem čtenářům: Potřebujeme váš souhlas, nebo vaše peníze

Dalibor Z. Chvátal
Včera
Oznámení ohledně cílené reklamy
Cílená reklama na Cnews

Vážení čtenáři,

svět online médií se výrazně změnil a vzhledem k vyhledávání využívajícímu umělou inteligenci se bude měnit i dál. Na sesterské Lupě se tomu věnovali v rozsáhlém textu o AI Overviews od společnosti Google

V minulosti jsme byli schopni platit provoz redakcí, které podobně jako Měšec.cz spadají pod vydavatelství Internet Info, z cílené reklamy.

I tato možnost ale vzhledem k požadavkům Evropské unie, která stanovila, že uživatelé internetu mají mít na výběr, zda se jejich údaje mohou používat pro cílenou reklamu, už v roce 2024 padla. Více než rok jsme následně odolávali a snažili se najít jiný provozuschopný model, jak se bez peněz z cílené reklamy obejít.

Situace na trhu online médií nás bohužel nakonec dovedla k zavedení řešení, které v České republice používá už více vydavatelských domů. Tedy k tomu, že návštěvníkům našich webů dáme na výběr, zda

  • budete s cílenou reklamou souhlasit,
  • nebo využijete možnost zaplatit na provoz našich redakcí příspěvek 199 Kč měsíčně (s přístupem bez reklam pro většinu webů našeho vydavatelství).

V případě sesterské Lupy zároveň platí dál možnost stát se jejím podporovatelem, a mít tak web zcela bez reklam.

Volba je na vás, my jsme povinni vás o tom férově informovat. 

Jak jsme to udělali sami v redakci?

Členové redakce serveru Měšec.cz také používají weby vydavatele Internet Info a z reklam výjimku nemají. My jsme proto automaticky souhlasili s cílenou reklamou, kterou ostatně najdete i na webech iDNES.cz, Novinky.cz, Seznam.cz a dalších zpravodajských a odborných webech.

Internet se mění a tento již standard najdete kromě samotných webů i v mobilních aplikacích, které si dobrovolně do mobilů instalujeme a používáme (s výjimkou placených verzí bez reklam).

Placený obsah vs. personalizovaná reklama. (6. 8. 2025)

Placený obsah vs. personalizovaná reklama. (6. 8. 2025)

Autor: Internet Info s. r. o.
Placený obsah vs. personalizovaná reklama. (6. 8. 2025)

Placený obsah vs. personalizovaná reklama. (6. 8. 2025)

Autor: Internet Info s. r. o.

Co to pro vás znamená?

Pokud povolíte personalizovanou reklamu na Měšci, rozdíl je v tom, že když na svém mobilu budete hledat informace třeba o přepravce na kočku, nabídky na přepravky se vám budou zobrazovat nejen třeba na iDNES.cz, ale i na Měšci a dalších webech našeho vydavatelství. 

My vám chceme nadále připravovat kvalitní obsah ideálně bez předplatného, ale potřebujeme peníze. Třeba z reklam. Je to něco za něco.

Google prostě moc uniknout nejde…

Co dělá personalizovaná reklama?

Využívá data jako:

  • Historii prohlížení a vyhledávání.
  • Zájmy (např. podle návštěv webů).
  • Poloha, zařízení, věk, pohlaví (pokud je známé).
  • Nákupní chování.

Typický příklad: 

Hledáte trekovou obuv → zobrazuje se vám reklama na sportovní vybavení napříč různými weby.

Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).