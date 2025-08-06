Měšec.cz všem čtenářům: Potřebujeme váš souhlas, nebo vaše peníze

Vážení čtenáři,
svět online médií se výrazně změnil a vzhledem k vyhledávání využívajícímu umělou inteligenci se bude měnit i dál. Na sesterské Lupě se tomu věnovali v rozsáhlém textu o AI Overviews od společnosti Google.
V minulosti jsme byli schopni platit provoz redakcí, které podobně jako Měšec.cz spadají pod vydavatelství Internet Info, z cílené reklamy.
I tato možnost ale vzhledem k požadavkům Evropské unie, která stanovila, že uživatelé internetu mají mít na výběr, zda se jejich údaje mohou používat pro cílenou reklamu, už v roce 2024 padla. Více než rok jsme následně odolávali a snažili se najít jiný provozuschopný model, jak se bez peněz z cílené reklamy obejít.
Situace na trhu online médií nás bohužel nakonec dovedla k zavedení řešení, které v České republice používá už více vydavatelských domů. Tedy k tomu, že návštěvníkům našich webů dáme na výběr, zda
- budete s cílenou reklamou souhlasit,
- nebo využijete možnost zaplatit na provoz našich redakcí příspěvek 199 Kč měsíčně (s přístupem bez reklam pro většinu webů našeho vydavatelství).
V případě sesterské Lupy zároveň platí dál možnost stát se jejím podporovatelem, a mít tak web zcela bez reklam.
Volba je na vás, my jsme povinni vás o tom férově informovat.
Jak jsme to udělali sami v redakci?
Členové redakce serveru Měšec.cz také používají weby vydavatele Internet Info a z reklam výjimku nemají. My jsme proto automaticky souhlasili s cílenou reklamou, kterou ostatně najdete i na webech iDNES.cz, Novinky.cz, Seznam.cz a dalších zpravodajských a odborných webech.
Internet se mění a tento již standard najdete kromě samotných webů i v mobilních aplikacích, které si dobrovolně do mobilů instalujeme a používáme (s výjimkou placených verzí bez reklam).
Co to pro vás znamená?
Pokud povolíte personalizovanou reklamu na Měšci, rozdíl je v tom, že když na svém mobilu budete hledat informace třeba o přepravce na kočku, nabídky na přepravky se vám budou zobrazovat nejen třeba na iDNES.cz, ale i na Měšci a dalších webech našeho vydavatelství.
My vám chceme nadále připravovat kvalitní obsah ideálně bez předplatného, ale potřebujeme peníze. Třeba z reklam. Je to něco za něco.
Google prostě moc uniknout nejde…
Co dělá personalizovaná reklama?
Využívá data jako:
- Historii prohlížení a vyhledávání.
- Zájmy (např. podle návštěv webů).
- Poloha, zařízení, věk, pohlaví (pokud je známé).
- Nákupní chování.
Typický příklad:
Hledáte trekovou obuv → zobrazuje se vám reklama na sportovní vybavení napříč různými weby.