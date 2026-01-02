Měšec.cz  »  Mění se výše minimálních záloh pro OSVČ. Poradíme, jak a do kdy musíte přenastavit trvalý příkaz

Mění se výše minimálních záloh pro OSVČ. Poradíme, jak a do kdy musíte přenastavit trvalý příkaz

Gabriela Hájková
2. 1. 2026
9.6.25/1x/Datum, změna, kalendář, červen 2025 Autor: Shutterstock
S novým rokem přichází čas na změnu záloh na důchodové a zdravotní pojištění, platíte-li je jako OSVČ v minimální výši.

Minimální zálohy na důchodové pojištění pro OSVČ vykonávající hlavní činnost jsou od nového roku ve výši 5720 Kč.

Začínající podnikatelé (v posledních 20 letech nevykonávali samostatnou výdělečnou činnost) platí v prvních třech letech činnosti minimální zálohy z MVZ na úrovni 25 % průměrné mzdy (letos 3575 Kč)

Nová vláda však plánuje zafixovat minimální vyměřovací základ na úrovni 35 % průměrné mzdy prostřednictvím návrhu novely zákona o pojistném na sociálním zabezpečení.

Je pravděpodobné, že změna projde úspěšně hlasováním. Pak se minimální zálohy sníží se zpětnou účinností od začátku roku na 5005 Kč měsíčně.

Výše minimálních záloh pro OSVČ vykonávající vedlejší činnost se už nijak měnit nebude a je ve výši 1574 Kč.

Minimální zálohu je nutné platit v nové výši už od ledna. Zálohy na důchodové pojištění se platí v kalendářním měsíci, na který se záloha vztahuje. Lednová záloha je tedy splatná během ledna. Platbu byste na účet ČSSZ měli poukázat od prvního do posledního dne v měsíci.

Minimální záloha na zdravotní pojištění pro rok 2026 je ve výši 3306 Kč.

Záloha na zdravotní pojištění pro OBZP je ve výši 3024 Kč měsíčně.

Opět platí, že trvalák na změnu záloh je nutné aktualizovat na začátku roku. Zálohy na zdravotní pojištění ale mají splatnost až do 8. dne následujícího měsíce. Takže lednovou zálohu musí mít vaše zdravotní pojišťovna připsanou na svém účtu nejpozději do 8. února 2026. 

Jaké změny přinesl rok 2026? Podívejte se na náš velký rozcestník, kde najdete vše podstatné.

Změny a novinky od roku 2026 v kostce

Gabriela Hájková

