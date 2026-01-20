Méně front, více času pro sebe. Bankovní identita šetří hodiny na úřadech, na něco je ale stále krátká

Administrativa nám bere desítky hodin ročně. Lidé tráví na úřadech průměrně asi 20 hodin ročně. Kromě vyplňování formulářů nejvíce zdržuje agenda kolem cestování a čekání a nejistota ohledně vyřízení žádostí. Bankovní identita, digitální prostředek k prokázání identity, může ušetřit uživateli až 16 hodin ročně. Informace vyplývají z průzkumu Češi a čas, který si nechala zpracovat společnost Bankovní identita.
Podle něj respondenti považují za jednu z nejdůležitějších věcí v životě možnost mít čas jen pro sebe. Mají ho ale méně, než by chtěli. V průměru mají účastníci průzkumu pro sebe 112 minut denně, ideálně by to podle nich měly být spíš tři hodiny. Respondenti střední generace ve věku od 28 do 44 let (pracující rodiče, kteří kombinují práci, rodinu a péči o domácnost) jsou na tom hůře a uvádí, že čas, který mají jen pro sebe, trvá pouze 96 minut. Vyskytuje se u nich největší rozdíl mezi představou a realitou a právě oni jsou s množstvím času pro sebe nejméně spokojeni.
Jak už jsme uvedli, na úřadech tráví Češi podle průzkumu průměrně asi 20 hodin ročně, přičemž u mladých do 27 let je to 22 hodin, což je důsledek hlavně vyřizování prvních dokladů, řešení bytové situace nebo založení rodiny. Největší zátěží ale podle odpovědí nejsou samotné úkony, ale hlavně cesty, čekání a nejistota ohledně průběhu vyřízení.
Češi by uvítali větší zjednodušení každodenních povinností, člověk často nemá problém vyřídit samotnou věc, ale najít si na ni čas, vzít si volno a řešit, kdy a kde co stihne, vysvětlil Marek Růžička, výkonný ředitel společnosti Bankovní identita s tím, že možnost vyřešit administrativu online je pro respondenty méně stresující a z hlediska času flexibilnější možnost. Ověřování přes bankovní identitu, které znamená možnost vyřešit řadu věcí z domu, šetří uživatelům zhruba 11 hodin ročně.
Češi by proto ocenili ještě více digitalizace, kterou by využili například u dodavatelů energií. Uvítali by také možnost online rušení služeb. Online rušení účtů a smluv by jim dle podle průzkumu ušetřilo 5 hodin ročně. V tomto případě ale nemusí být vždy problém digitalizace, ale neochota subjektů zpřístupnit spotřebitelům snadnou cestu, jak se odpoutat od jejich služeb.
Kromě úspory času je podstatným benefitem digitalizace také možnost vyřešit snadněji a rychleji více věcí, což snižuje mentální zátěž.
V lednu 2026 uplynulo pět let od prvního použití bankovní identity. Počet aktivních uživatelů se od té doby zvýšil na 5 milionů (75 % lidí v produktivním věku). Bankovní identitu lidé využívají průměrně 10krát za rok, což Česko podle Růžičky řadí mezi evropskou špičku v oblasti digitální identity.
Pomocí bankovní identity se můžete přihlásit do datových schránek, do Portálu občana, do ePortálu ČSSZ, do aplikace Jenda, na Portál dopravy, či do systému DiPSy. Z nestátních služeb patří k nejvyužívanějším např. weby zdravotních a komerčních pojišťoven.
V roce 2026 se budeme zaměřovat na služby, které nadále vyžadují osobní návštěvu či složitou administrativu. Velký potenciál vidíme v digitalizaci zdravotnických služeb či u dodavatelů energie, kde využití bankovní identity lidem výrazně zjednoduší přístup k těmto službám, dodal Růžička.
Na přelomu loňského a letošního roku začala první banka s využitím bankovní identity poskytovat možnost sjednat hypotéku úplně online, i bez nutnosti chodit osobně na katastr nemovitostí.