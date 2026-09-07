Měšec.cz

mBank zvýšila úrokové sazby na termínovaných vkladech. Nejvíce pro 3měsíční vklady

Dalibor Z. Chvátal
Dnes
přidejte názor

Sdílet

mBank mKarta Svět Autor: mBank S. A.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

mBank od 1. září 2026 zvýšila úrokové sazby na termínovaných vkladech, a to až o 3,70 p.b.

Největší zvýšení nastalo u 3měsíčního vkladu. Nově nabízí úrokovou sazbu 3,71 % p.a. Další dva vklady na 6 a 12 měsíců mají stejnou úrokovou sazbu, ale zvýšení už není tak razantní. Termímované vklady má mBank bez omezení výše vkladu.

Termínovaný vklad s názvem mVklad od mBank

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
1000 – neomezeno
3 měsíce 0,01 → 3,71 %
6 měsíců 3,31 → 3,71 %
1 rok 3,51 → 3,71 %

mBank má nabídce i spořicí účty, u nich jsou úrokové sazby beze změn. Nejvyšší úrokovou sazbu nabídne spořicí účet s názvem Spořicí účet Plus, a to 4,21 % p.a.

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 250 000 250 001 – 500 000 500 001 – 3 000 000 3 000 001 – neomezeno
Bez omezení 4,21 % 4,01 % 3,41 % 3,21 %

Aktuální data pro září 2026

Srovnávač spořicích účtů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 4,50 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,21 % p.a. mBank
  • 4,08 % p.a. TRINITY BANK
  • 4,06 % p.a. Partners Banka
  • 4,21 % p.a. mBank
  • 4 % p.a. Banka CREDITAS, UniCredit Bank
  • 4 % p.a. Raiffeisenbank
  • 3,80 % p.a. Všeobecná úverová banka
  • 3,51 % p.a. Penta Bank
  • 3,50 % p.a. Fio banka, Komerční banka
  • 3,40 % p.a. J & T Banka
  • 3,30 % p.a. Oberbank, Partners Banka
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS

Srovnávač termínovaných vkladů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.

  • 5 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,25 % p.a. J&T BANKA
  • 4,20 % p.a. Inbank
  • 3,71 % p.a. mBank
  • 3,70 % Air Bank, Banka CREDITAS, MONETA Bank
  • 3,60 % p.a. Česká spořitelna, Fio banka
  • 3,50 % p.a. Penta Bank
  • 3,40 % p.a. UniCredit Bank, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
  • 3,25 % p.a. Peněžní dům
  • 3,20 % ČSOB
  • 3 % p.a. Komerční banka
Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

Témata:

Kvíz týdne

Ztraceni v rozpočtu? Pomůžeme vám vyznat se v pojmech
1/11 otázek
Spustit kvíz


Nejžádanější na měšec.cz

Online školení: Podzimní novinky pro mzdové účetní
VÍC INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).