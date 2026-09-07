mBank zvýšila úrokové sazby na termínovaných vkladech. Nejvíce pro 3měsíční vklady

mBank od 1. září 2026 zvýšila úrokové sazby na termínovaných vkladech, a to až o 3,70 p.b.
Největší zvýšení nastalo u 3měsíčního vkladu. Nově nabízí úrokovou sazbu 3,71 % p.a. Další dva vklady na 6 a 12 měsíců mají stejnou úrokovou sazbu, ale zvýšení už není tak razantní. Termímované vklady má mBank bez omezení výše vkladu.
Termínovaný vklad s názvem mVklad od mBank
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|1000 – neomezeno
|3 měsíce
|0,01 → 3,71 %
|6 měsíců
|3,31 → 3,71 %
|1 rok
|3,51 → 3,71 %
mBank má nabídce i spořicí účty, u nich jsou úrokové sazby beze změn. Nejvyšší úrokovou sazbu nabídne spořicí účet s názvem Spořicí účet Plus, a to 4,21 % p.a.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 250 000
|250 001 – 500 000
|500 001 – 3 000 000
|3 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4,21 %
|4,01 %
|3,41 %
|3,21 %
Aktuální data pro září 2026
Srovnávač spořicích účtů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 4,50 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,21 % p.a. mBank
- 4,08 % p.a. TRINITY BANK
- 4,06 % p.a. Partners Banka
- 4,21 % p.a. mBank
- 4 % p.a. Banka CREDITAS, UniCredit Bank
- 4 % p.a. Raiffeisenbank
- 3,80 % p.a. Všeobecná úverová banka
- 3,51 % p.a. Penta Bank
- 3,50 % p.a. Fio banka, Komerční banka
- 3,40 % p.a. J & T Banka
- 3,30 % p.a. Oberbank, Partners Banka
- 3 % p.a. Banka CREDITAS
Srovnávač termínovaných vkladů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 5 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,25 % p.a. J&T BANKA
- 4,20 % p.a. Inbank
- 3,71 % p.a. mBank
- 3,70 % Air Bank, Banka CREDITAS, MONETA Bank
- 3,60 % p.a. Česká spořitelna, Fio banka
- 3,50 % p.a. Penta Bank
- 3,40 % p.a. UniCredit Bank, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
- 3,25 % p.a. Peněžní dům
- 3,20 % ČSOB
- 3 % p.a. Komerční banka