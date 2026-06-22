mBank zvýší úrok na spořicím účtu. Na sazbu 4,21 % dočasně dosáhnete i bez podmínek

mBank u mSpořicího účtu Plus zvýší úrok z 4,01 % na 4,21 % ročně. Nová sazba bude platit od 1. července do odvolání, nejméně však do 16. srpna 2026.
mBank u mSpořicího účtu Plus připíše novou bonusovou sazbu pro úložky do 250 000 Kč. První tři měsíce na ni lze dosáhnout bez podmínek, poté je ale nutné:
- poslat si na běžný účet mKonto příchozí platbu z jiné banky alespoň ve výši 15 000 Kč,
- v daném měsíci nejméně 5× zaplatit kartou.
Studentům do 18 let pak stačí pouze pět plateb kartou v daném měsíci.
Pokud bude váš vklad vyšší než 250 tis. Kč, banka vám ho zhodnotí následovně:
- od 250 000,01 Kč do 500 000 Kč je úroková sazba 4,01 % p.a.
- od 500 000,01 Kč do 3 000 000 Kč je úroková sazba 3,41 % p.a.
- nad 3 000 000 Kč je úroková sazba 3,21 % p.a.
Nová sazba platí pro klienty, kteří si mSpořicí účet Plus založí nově, ale i pro stávající klienty, kterým bude vyšší sazba nastavená automaticky. Samozřejmě za předpokladu, že dodrží výše uvedené podmínky.
Vyšší sazbu na spořicím účtu minulý týden oznámila také Trinity Bank. Akční nabídka Narozeninového spořicího účtu s úrokem 4,08 % p. a. pro vklady do 200 tis. Kč ale platí pouze při založení nového účtu s novým vkladem.