Měšec.cz  »  mBank zjednodušila obchodní podmínky. A s nimi zařízla starší kreditní karty s cashbackem

mBank zjednodušila obchodní podmínky. A s nimi zařízla starší kreditní karty s cashbackem

Dalibor Z. Chvátal
1. 9. 2025
přidejte názor

Sdílet

mBank Autor: Dalibor Z. Chvátal
Původní pobočka mBank v Ostravě na Zámecké ulici. (10/2016)

mBank oznámila nové podmínky k platebním kartám, které jsou významně jednodušší a vejdou se na 7 stran A4 (to není psáno jako ironie, to je fajn). Ty vstoupí v platnost od 13. 11. 2025. Pro držitele karet se nic zásadního nemění.

Zároveň však přibyl nový dokument, který mění pravidla u stávajících kreditek, a to od 1. 11. 2025. I ten prošel významnou redukcí obsahu a z původních 2 stran A4 je jen 1 strana A4. Na rozdíl od původních podmínek, které platí od 1. 7. 2025, nové, listopadové podmínky už nemají bod 2, zcela vypadl. A ten je zásadní.

Konec cashbacku, nahradí je jen standardní program Mastercard

Původní kreditní karty mKreditka e-Shop a mKreditka Plus se již nevydávají, ale stále mají benefit v podobě cashbacku za vybrané transakce kartou. S novými podmímkami tento cashback skončí. Z těchto dvou kreditek se tak stranou běžné kreditky bez dalších výhod cashbacku, pomineme-li standardní věrnostní program Mastercard, který je dostupný téměř pro všechny držitele karet Mastercard, tedy nejen od mBank.

Stávající bonusový program cashbacku, u nějž můžete měsíčně získat 1 %, max 200 Kč z transakcí, skončí 31. 10. 2025. U kreditek od mBank se cashback připisuje na spořicí účet.

Cashback u kreditních karet mBank do 31. 10. 2025
mKreditka e-Shop mKreditka Plus
Výše cashbacku 1 % 1 %
Maximální cashback měsíčně 200 Kč 200 Kč
Podmínky cashbacku pouze pro platby na internetu pouze pro bezkontaktní platby mobilními zařízeními (mobil, hodinky, prsten, náramek apod.)

Z cashbacku jsou vyloučené tyto typy transakcí:

  • Platby prostřednictvím České pošty,
  • dobíjení předplacených karet a elektronických peněženek,
  • platby do jiných finančních a platebních institucí a na virtuální účty (například Revolut, Curve, Paypal), včetně plateb zprostředkovaných těmito společnostmi,
  • platby provedené u sázkových společností, v kasinech a podobné transakce,
  • platby u společností umožňujících investice do cenných papírů a kryptoměn.

Od 1. 7. 2025 je v nabídce banky pro nové klienty už jen jeden typ kreditky, a to mKreditka Travel.  Ta už žádný cashback nenabízí, ale vyjma benefitů přímo od Mastercard (které mají i konkurenční karty) má zvýhodněné kurzy pro cizí měny. 

Pokud tuto novou kreditku máte, jste automatickou součástí akce, kdy zvýhodněné kurzy dostanete i u svých debetních karet k účtu mBank, a to až do 31. 12. 2025 (podrobné podmínky). Jestli na novou kreditku Travel nedosáhnete, protože jde o úvěrový produkt a musíte být bonitní, u běžných debetek od mBank jsou kurzy výrazně horší a kurzová marže se pohybuje dlouhodobě přes 3 %.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

Témata:

Nejžádanější

Kvíz týdne

Když se místo na banány stála fronta na burgery. Jaký byl příchod světových značek do Česka?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Aktuální kurzovní lístek - dne 2. 9. 2025

Dále u nás najdete

LinkedIn jako novodobé Zlaté stránky. Jak získávat klienty?

Lékárníci v karavanu zdarma vyšetřují, zda nemáte cukrovku

Za střídáním průjmu a zácpy může být propustné střevo

Vyrábějí nejrůznější dobroty. Připomeňte si jejich příběhy

Ty chceš být digitální tvůrce? A máš vymyšlenou monetizaci?

Zákaz mlčenlivosti o mzdě či platu neplatí pro všechny

Vyzkoušejte GPT-5 mini zdarma a anonymně

Olejíček Aviril známe z dětství. Víte, proč je modrý?

Od hobby ke stovkám zákazníků: Jak se z včelaření stalo podnikání

Granko, Kofila, lentilky a další. Tak kdysi vypadaly oblíbené sladkosti

Konec poskytování součinností v exekucích?

Některým lidem rada, ať méně jedí a více se hýbou, nemůže fungovat

Kolik budou stát energie? Měli byste ceny teď fixovat?

Přečtěte si, co jsme přinesli v novém magazínu CIOtrends

Microsoft opravuje chyby, které se objevily v srpnových aktualizacích

Péče o dítě se začne započítávat do důchodu dalším lidem

Komu bude zaměstnavatel povinně přispívat na penzi?

Kdo nemusí hradit školkovné a poplatky za školní družinu?

Eset odhalil první ransomware poháněný umělou inteligencí

V českých počítačích dál řádí zákeřný infostealer Formbook

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).