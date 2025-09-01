Měšec.cz  »  mBank zjednodušila obchodní podmínky. A s nimi zařízla starší kreditní karty s cashbackem

mBank zjednodušila obchodní podmínky. A s nimi zařízla starší kreditní karty s cashbackem

Dalibor Z. Chvátal
Dnes
mBank
Původní pobočka mBank v Ostravě na Zámecké ulici. (10/2016)

mBank oznámila nové podmínky k platebním kartám, které jsou významně jednodušší a vejdou se na 7 stran A4 (to není psáno jako ironie, to je fajn). Ty vstoupí v platnost od 13. 11. 2025. Pro držitele karet se nic zásadního nemění.

Zároveň však přibyl nový dokument, který mění pravidla u stávajících kreditek, a to od 1. 11. 2025. I ten prošel významnou redukcí obsahu a z původních 2 stran A4 je jen 1 strana A4. Na rozdíl od původních podmínek, které platí od 1. 7. 2025, nové, listopadové podmínky už nemají bod 2, zcela vypadl. A ten je zásadní.

Konec cashbacku, nahradí je jen standardní program Mastercard

Původní kreditní karty mKreditka e-Shop a mKreditka Plus se již nevydávají, ale stále mají benefit v podobě cashbacku za vybrané transakce kartou. S novými podmímkami tento cashback skončí. Z těchto dvou kreditek se tak stranou běžné kreditky bez dalších výhod cashbacku, pomineme-li standardní věrnostní program Mastercard, který je dostupný téměř pro všechny držitele karet Mastercard, tedy nejen od mBank.

Stávající bonusový program cashbacku, u nějž můžete měsíčně získat 1 %, max 200 Kč z transakcí, skončí 31. 10. 2025. U kreditek od mBank se cashback připisuje na spořicí účet.

Cashback u kreditních karet mBank do 31. 10. 2025
mKreditka e-Shop mKreditka Plus
Výše cashbacku 1 % 1 %
Maximální cashback měsíčně 200 Kč 200 Kč
Podmínky cashbacku pouze pro platby na internetu pouze pro bezkontaktní platby mobilními zařízeními (mobil, hodinky, prsten, náramek apod.)

Z cashbacku jsou vyloučené tyto typy transakcí:

  • Platby prostřednictvím České pošty,
  • dobíjení předplacených karet a elektronických peněženek,
  • platby do jiných finančních a platebních institucí a na virtuální účty (například Revolut, Curve, Paypal), včetně plateb zprostředkovaných těmito společnostmi,
  • platby provedené u sázkových společností, v kasinech a podobné transakce,
  • platby u společností umožňujících investice do cenných papírů a kryptoměn.

Od 1. 7. 2025 je v nabídce banky pro nové klienty už jen jeden typ kreditky, a to mKreditka Travel.  Ta už žádný cashback nenabízí, ale vyjma benefitů přímo od Mastercard (které mají i konkurenční karty) má zvýhodněné kurzy pro cizí měny. 

Pokud tuto novou kreditku máte, jste automatickou součástí akce, kdy zvýhodněné kurzy dostanete i u svých debetních karet k účtu mBank, a to až do 31. 12. 2025 (podrobné podmínky). Jestli na novou kreditku Travel nedosáhnete, protože jde o úvěrový produkt a musíte být bonitní, u běžných debetek od mBank jsou kurzy výrazně horší a kurzová marže se pohybuje dlouhodobě přes 3 %.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Témata:

Aktuální kurzovní lístek - dne 1. 9. 2025

Dále u nás najdete

Nejžádanější na měšec.cz

