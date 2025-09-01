mBank zjednodušila obchodní podmínky. A s nimi zařízla starší kreditní karty s cashbackem

mBank oznámila nové podmínky k platebním kartám, které jsou významně jednodušší a vejdou se na 7 stran A4 (to není psáno jako ironie, to je fajn). Ty vstoupí v platnost od 13. 11. 2025. Pro držitele karet se nic zásadního nemění.
Zároveň však přibyl nový dokument, který mění pravidla u stávajících kreditek, a to od 1. 11. 2025. I ten prošel významnou redukcí obsahu a z původních 2 stran A4 je jen 1 strana A4. Na rozdíl od původních podmínek, které platí od 1. 7. 2025, nové, listopadové podmínky už nemají bod 2, zcela vypadl. A ten je zásadní.
Konec cashbacku, nahradí je jen standardní program Mastercard
Původní kreditní karty mKreditka e-Shop a mKreditka Plus se již nevydávají, ale stále mají benefit v podobě cashbacku za vybrané transakce kartou. S novými podmímkami tento cashback skončí. Z těchto dvou kreditek se tak stranou běžné kreditky bez dalších výhod cashbacku, pomineme-li standardní věrnostní program Mastercard, který je dostupný téměř pro všechny držitele karet Mastercard, tedy nejen od mBank.
Stávající bonusový program cashbacku, u nějž můžete měsíčně získat 1 %, max 200 Kč z transakcí, skončí 31. 10. 2025. U kreditek od mBank se cashback připisuje na spořicí účet.
|mKreditka e-Shop
|mKreditka Plus
|Výše cashbacku
|1 %
|1 %
|Maximální cashback měsíčně
|200 Kč
|200 Kč
|Podmínky cashbacku
|pouze pro platby na internetu
|pouze pro bezkontaktní platby mobilními zařízeními (mobil, hodinky, prsten, náramek apod.)
Z cashbacku jsou vyloučené tyto typy transakcí:
- Platby prostřednictvím České pošty,
- dobíjení předplacených karet a elektronických peněženek,
- platby do jiných finančních a platebních institucí a na virtuální účty (například Revolut, Curve, Paypal), včetně plateb zprostředkovaných těmito společnostmi,
- platby provedené u sázkových společností, v kasinech a podobné transakce,
- platby u společností umožňujících investice do cenných papírů a kryptoměn.
Od 1. 7. 2025 je v nabídce banky pro nové klienty už jen jeden typ kreditky, a to mKreditka Travel. Ta už žádný cashback nenabízí, ale vyjma benefitů přímo od Mastercard (které mají i konkurenční karty) má zvýhodněné kurzy pro cizí měny.
Pokud tuto novou kreditku máte, jste automatickou součástí akce, kdy zvýhodněné kurzy dostanete i u svých debetních karet k účtu mBank, a to až do 31. 12. 2025 (podrobné podmínky). Jestli na novou kreditku Travel nedosáhnete, protože jde o úvěrový produkt a musíte být bonitní, u běžných debetek od mBank jsou kurzy výrazně horší a kurzová marže se pohybuje dlouhodobě přes 3 %.