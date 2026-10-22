mBank v neděli na sedm hodin vypne bankovnictví. Air Bank už ve čtvrtek večer

Klienty mBank čeká v neděli 25. 10. 2026 plánovaná odstávka bankovních systémů. Od 2:00 do 9:00 hodin zimního času (pozor, mění se čas) nebude fungovat internetové ani mobilní bankovnictví. Omezení se dotkne také plateb kartou na internetu.
Banka během sedmihodinové odstávky provede aktualizaci svých systémů. Nebudou tak dostupné tyto služby:
- Platby kartou na internetu,
- internetové bankovnictví,
- mobilní aplikace,
- odesílání a přijímání plateb,
- žádosti o bankovní produkty,
- SMS služby,
- zákaznická linka mLinka.
Odstávka připadá na noc, kdy se mění letní čas na zimní. Ve 3:00 se hodiny posunou zpět na 2:00. Banka proto výslovně uvádí, že plánovaná odstávka proběhne od 2:00 do 9:00 zimního času.
Naposledy mBank své systémy odstavila 19. července 2026. Tehdy údržba trvala od 2:30 do 9:00 hodin a rozsah omezení byl prakticky totožný.
Bankovnictví odstaví také Air Bank
Plánovanou odstávku oznámila také Air Bank. Do internetového ani mobilního bankovnictví se nedostanete v noci ze čtvrtka 22. 10. na pátek 23. 10. 2026.
Odstávka začne ve 23:30 a skončit má v 5:00 ráno. Potrvá tedy pět a půl hodiny.