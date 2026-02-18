mBank spustila spořicí účet pro děti. Nabídne úrok až 5,01 % p.a.

mSpořicí účet pro děti mohou rodiče založit dětem od narození do 15 let. Pro vklady do 50 000 Kč nabídne úrokovou sazbu 5,01 % p.a.
Vedení účtu je bez poplatků a získání vyššího úroku je podmíněné pouze výší vkladu. Tedy vklady do 50 000 Kč se úročí sazbou 5,01 % a částka nad tento limit pak sazbou 3,01 % p.a.
Spořicí účet děti přirozeně učí zacházet s penězi zodpovědně, což vnímáme jako klíčový krok k jejich finanční gramotnosti, říká Martin Podolák, zástupce generálního ředitele zodpovědný za produktový management a inovace mBank.
Pokud patříte mezi stávající klienty mBank, můžete spořicí účet pro děti založit kompletně online – přes mobilní aplikaci nebo internetbanking. Podmínkou je, že jste jako jeden z rodičů zapsaní v rodném listě dítěte.
Jestliže nejste klienty mBank, budete si muset nejprve založit mKonto, které je rovněž bez poplatků za vedení. Teprve potom bude možné založit spořicí konto i vašemu dítěti.
Úroková sazba 5,01 % p. a. je aktuálně nejvyšší, jakou trh u spořicích účtů nabízí. Ani v případě spoření pro dospělé si ale mBank nevede špatně – v našem porovnání úrokových sazeb, na které je možné dosáhnout bez podmínky investování, brala druhé či třetí místo v závislosti na výši úložky. Podrobnosti v článku: