mBank opět rozdává 2000 Kč. Získat je mohou stávající i noví klienti

Autor: Jiří Veselý

mBank opět láká na finanční odměnu. O bonus, který může dosáhnout až 2000 Kč, se mohou ucházet noví i stávající klienti, každá skupina ale jinou cestou.





Akce pro nové klienty

Novým klientům banka nabízí odměnu, pokud si zde založí do 15. prosince mKonto (podmínkou je, aby zde neměli založený účet v době od 1. 1. 2022 do 15. 10. 2023). Pro získání odměny je dále nutné provést platbu kartou vydanou k tomuto účtu, a to prostřednictvím mobilu či hodinek přes jednu z podporovaných služeb (Apple Pay, Google Pay, Garmin pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay, SwatchPAY!). Platbu musí banka stihnout do konce akce i zaúčtovat.





mBank do soutěže nezařazuje platby sázkovým společnostem a kasinům, společnostem poskytujícím investice do cenných papírů či krypta, nebo společnostem poskytujícím finanční, platební nebo pojišťovací služby (např. Revolut, Curve, Paypal), vč. plateb zprostředkovaných těmito společnostmi.

Akci není možné kombinovat s jinou akcí pro nové klienty (tedy s akcí „Doporučte mBank“). Obráceně to ale jde, účastník akce „Až 2 000 Kč za platby mobilem a hodinkami“ může následně dál doporučovat mBank a získat odměnu za doporučení jako stávající klient.

Banka přiznává finanční odměnu do výše dané útraty kartou, maximálně však do 2000 Kč.

Akci, jejíž kompletní podmínky najdete na webu mBank, může banka stopnout i dříve a to ve chvíli, kdy dojde k založení 10 000 nových účtů.

Soutěž pro stávající klienty

Stávající klienti se mohou o finanční odměnu ucházet pouze prostřednictvím soutěže. Musí se do ni zaregistrovat přes tlačítko s promokódem „Vánoce“.

Soutěžit pak mohou díky platbám provedeným přes mobil či hodinky prostřednictvím služeb Apple Pay, Google Pay, Garmin pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay nebo SwatchPAY!

I v tomto případě banka vylučuje platby, které jsme uvedli v odstavci výše psaném kurzívou.

Každých 14 dní bude banka losovat výherce, kterému vrátí připíše zpět částku odpovídající soutěžní útratě (maximálně však 2000 Kč).

Do soutěže se můžete jako stávající klient přihlásit, pokud jste měli účet založený k 15. říjnu 2023. Akce trvá do 15. prosince 2023. Kompletní pravidla najdete na webu mBank.