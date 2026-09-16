mBank nabízí některým klientům snadný výdělek 3000 korun. Stačí si zřídit trvalou platbu

mBank oslovuje vybrané klienty a nabízí jim odměnu ve výši 3000 Kč. Podmínkou je zřídit si z účtu nějakou z trvalých plateb (pravidelný příkaz k úhradě, inkaso, SIPO) aspoň ve výši 2000 Kč. Banka pak za každý takový měsíc bude takovým klientům vyplácet během půl roku na účet pětistovku. Odměna přijde vždy v následujícím měsíci po tom, v němž jste splnili podmínky.
Mělo by jít o nějakou z pravidelných plateb společnostem, od kterých odebíráte služby. Například poskytovatel mobilních služeb, internetu či energií. Nemusí být jedna, ale je nutné, aby tyto pravidelné platby v součtu dosáhly dvou tisíc korun.
V případě společného účtu vznikne nárok na vyplacení odměny jen jedenkrát, takže maximální výše odměny je 1000 Kč za jeden společný účet.
Pokud máte o akci zájem, zkontrolujte svůj e-mail, zda tam nabídku nemáte. Banka se v souvislosti s akcí připomíná klientům i telefonicky, přičemž oboustranné ztotožnění probíhá přes mobilní aplikaci, pokud ji máte (jméno volajícího se vám naskočí s návrhem ke schválení v klíči).
Banka zároveň doufá, že někteří klienti si k ní převedou celý účet, protože k informacím o odměně připojuje i návod, jak převést celé konto.
Akce běží od ledna, banka ji v pravidlech postupně prodloužila do konce letošního roku.