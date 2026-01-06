mBank mění podmínky u spořicího účtu. 4,01 % p.a. už nebude neomezeně

Nový typ spořicího účtu mSpořicí účet Plus začala mBank nabízet od 1. 9. 2025. Úroková sazba 4,01 % p.a. je stále nejvyšší úrokovou sazbou na trhu bez podmínek investování a bez omezení výše zůstatku.
Všem bylo jasné, že to nebude napořád a že jednou se to mění. Čas změny nastane ve čtvrtek 9. 1. 2026. Maximální výše úrokové sazby zůstane beze změn, ale nově přibudou pásma pro úročení vkladu, podobně, jako to má její konkurence, zvláště Raiffeisenbank. (Podrobné podmínky.)
Nové úrokové sazby od 9. 1. 2026
První 3 kalendářní měsíce od založení účtu jsou bez podmínek. Poté jsou tyto podmínky:
- min. 15 000 Kč měsíčně příchozí platba na účet
- min. 5 bezhotovostních plateb kartou v kalendářním měsíci
Pokud patříte mezi studenty do 18 let, máte jen 1 podmínku:
- min. 5 bezhotovostních plateb kartou v kalendářním měsíci
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000
|500 001 – 3 000 000
|3 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4,01 %
|4,01 – 3,61 %
|4,01 → 3,21 %
Dochází tak ke snížení úrokové sazby v pásmech od 500 000 Kč, přičemž výše 2. a 3. pásma je stále na trhu nadstandardní pro úročení nad 3 % p.a. bez dalších podmínek investování.
Ostatní úrokové sazby spořicích produktů mBank jsou beze změn.
Na tomto spořicím účtu mBank garantuje úrokovou sazbu do 28. 2. 2026.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|Bez omezení
|3,01 %
Spořicí účet je vždy do 100 000 Kč. Při překročení naspořené částky se nadlimitní pásmo úročí sazbou 0,01 % p.a.
Můžete mít však až 8 těchto spořicích účtů = spoříte max. 800 000 Kč.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 800 000
|800 001 – neomezeno
|Bez omezení
|3,01 %
Za předčasné ukončení vkladu se platí 50 % z vypočítaného úroku z vkladu.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|1000 – neomezeno
|3 měsíce
|0,01 %
|6 měsíců
|0,01 %
|1 rok
|0,10 %