mBank mění mobilní aplikaci. Blokování karet a plateb najdete nově na jednom místě

Od konce října 2026 přibyla v mobilní aplikaci mBank nová sekce „Bezpečnost“, kterou otevřete přes ikonu štítu v pravém horním rohu úvodní obrazovky. Banka také přidala možnost náhodného promíchání číslic při zadávání PIN kódu.
V nové sekci můžete zablokovat platební kartu, změnit platební limity, kontaktovat zákaznickou linku nebo zkontrolovat historii přihlášení do bankovnictví a autorizací plateb a dalších operací.
Součástí je také nouzové tlačítko pro okamžité zablokování odchozích transakcí, označované jako „panic button“. Jeho použití je typicky při podezření na zneužití přihlašovacích údajů, zadání údajů o kartě na podvodném webu nebo při zjištění neznámých transakcí.
Po jeho aktivaci se zablokují převody, platby kartou a výběry z bankomatů. Pokud ale máte dříve nastavené trvalé příkazy, inkasa a splátky úvěrů, ty fungují dál. Blokování je jen dočasné a můžete jej může sám zrušit v aplikaci. Banka vám poté doporučí provést bezpečnostní kontrolu, tj. změnit heslo nebo prověřit zařízení antivirem.
Samotné nouzové tlačítko není novinkou. mBank jej zavedla už v květnu 2026, kdy bylo dostupné v nastavení aplikace. Nyní ho pouze přesunula mezi ostatní bezpečnostní funkce.
Číslice PINu se mohou náhodně promíchat
Novinkou je možnost zapnout si náhodné rozmístění číslic na klávesnici při zadávání PINu do mobilní aplikace. Číslice tak nemusí být pokaždé na stejném místě, což má ztížit odpozorování PINu například při používání telefonu v hromadné dopravě.
Nová sekce obsahuje také bezpečnostní upozornění, informace o podvodných praktikách a doporučení k ochraně účtu.
Změny jsou dostupné od verze aplikace 3.124. Vedle bezpečnostních funkcí banka přesunula také nastavení aplikace. Nově se k němu klienti dostanou přes svůj uživatelský profil v levém horním rohu hlavní obrazovky.
Panic button vs. kill button
Obdobnou bezpečnostní funkci mí od června 2025 také MONETA Money Bank. Její tzv. „kill button“ umí přes mobilní nebo internetové bankovnictví zablokovat všechny přístupy k účtům včetně platebních karet. Na rozdíl od mBank však nemůžete blokaci sami zrušit, ale obnovení přístupu musíte řešit s bankou.
Vlastní řešení pak má Partners Banka. Ta sice nemá speciální SOS tlačítko v aplikaci, ale na webu nabízí formulář pro nouzové zablokování všech platebních účtů a karet. Blokace se přitom vztahuje i na odchozí transakce včetně trvalých příkazů a inkas. Obnovení funkčnosti účtu je nutné řešit telefonicky s bankou.