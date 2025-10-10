Měšec.cz  »  mBank a Raiffka o víkendu vypnou internetové a mobilní bankovnictví, bude probíhat údržba

mBank a Raiffka o víkendu vypnou internetové a mobilní bankovnictví, bude probíhat údržba

Dalibor Z. Chvátal
Dnes
počítač, mobil, internet, práce, bankovní identita, Autor: Depositphotos

Dvě banky během následujícího víkendu budou provádět údržbu mobilního a internetového bankovnictví. 

mBank: jen v neděli

mBank bude mít odstávku jen v neděli 12. 10. 2025 od 02:30 do 10:00 hod. k odstávce našich systémů, a to včetně online plateb kartou.

Raiffeisenbank: dvě etapy během víkendu

Raiffeisenbank odstávku naplánovala na dvě etapy.

První proběhne v noci z pátku 10. 10. 2025 na sobotu 11. 10. 2025.

Další bude v noci ze soboty 11. 10. 2025 na neděli 12. 10. 2025 v čase od 22:00 až do nedělního dopoledne.

Potvrzovací kódy pro internetové transakce v době nedostupnosti obdržíte na mobilní telefon v SMS zprávě. 

Během odstávky nebude dostupná ani bankovní identita obou bank

