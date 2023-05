MAXIMA pojišťovna zvýšila limity v životním pojištění na dvojnásobek. Kryje i nová rizika

Maxima pojišťovna zvýšila od 4. května 2023 některé pojistné limity u rizikového životního pojištění MaxEfekt. Nově se můžete pojistit pro případ smrti z jakýchkoli příčin až na 20 milionů Kč (oproti původním 10 mil. Kč) a také invaliditu I., II. a III. stupně až do výše 8 milionů Kč (oproti dřívějším 4 mil. Kč).





Komplexní úpravou prošel design pojištění invalidity. Nově lze jednotlivé stupně invalidity pojistit samostatně. Pojistné plnění je vázáno na přiznání invalidity příslušného stupně a riziko tak nezanikne najednou, což je pro klienta výhodnější a tato konstrukce má výrazně pozitivní vliv i na cenu pojištění, uvedl Roman Jandík, ředitel úseku retailového pojištění Maxima pojišťovny a dodal, že produkt MaxEfekt nově umožní pojistit samostatně i invaliditu, která vznikne výhradně z důvodu úrazu.





U pojištění závažných onemocnění přibylo nově krytí rakoviny in-situ, které bylo dříve samostatným připojištěním, zařazeno přímo do pojištění VVO Plus. Zároveň pokrývá všechny diagnózy v rozsahu mezinárodní klasifikace nemocí splňující klasifikaci nádorů in- situ.

V oblasti pojištění pracovní neschopnosti je novinkou onemocnění páteře, které vznikne až v době trvání pojištění a jde o první výskyt prokázaný CT vyšetřením nebo magnetickou rezonancí. Pojištění nyní kryje i léčebné pobyty v lázních, pokud jsou nezbytnou součástí léčení nemoci či úrazu.