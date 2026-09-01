Maxima pojišťovna rozšířila síť pražských lékáren. Cizinci už nemusí léky nejprve platit ze svého

Cizinci s komerčním zdravotním pojištěním od Maxima pojišťovny si mohou nově vyzvednout předepsané léky také v Lékárně U Muzea v Praze 1, aniž by nejprve hradili jejich plnou cenu a následně žádali pojišťovnu o proplacení. Úhradu pojištěné části vyřídí lékárna přímo s Maxima pojišťovnou.
Nový režim se ale netýká obecně všech cizinců ze třetích zemí, ale klientů Maxima pojišťovny, jejichž pojištění daný lék kryje. Pojišťovna u svého komplexního zdravotního pojištění uvádí, že hradí léky předepsané lékařem v rozsahu veřejného zdravotního pojištění.
Při standardním postupu musí cizinec, klient komerční pojišťovny, v lékárně lék zaplatit a následně požádat o jeho proplacení. V partnerské lékárně proběhne vyúčtování přímo mezi lékárnou a pojišťovnou. Cizinec tak podle Maximy hradí pouze případný standardní doplatek obdobně jako pacient ve veřejném zdravotním pojištění.
Stejný způsob úhrady už Maxima používá v Lékárně Poliklinika Hůrka na Slunečném náměstí v Praze 13. Spolupráci se zdravotnickou skupinou Innova Healthcare, která tamní lékárnu provozuje, pojišťovna spustila v březnu 2025.
Lékárna U Muzea je tak podle aktuálně dostupných informací druhou lékárnou, kde Maxima tento způsob přímého vyúčtování léků nabízí.