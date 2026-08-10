Maturita nebo státnice na druhý pokus. Co ohlídat, pokud jde o zdravotní pojištění

Pokud vás čeká opravná státní nebo maturitní zkouška, hodí se vědět, dokdy za vás platí zdravotní pojištění stát a kdy je nutné platit pojištění ze svého. Pravidla se liší v závislosti na tom, jakou školu končíte.
Pro studenty středních škol, kterým se nepodařilo odmaturovat v řádném termínu, platí: stát za ně zdravotní pojištění hradí do konce srpna.
Nečeká se až na opravný termín v září, studium končí už v červnu, tedy skončením školního vyučování. Do 31. srpna ještě za takového maturanta hradí zdravotní pojištění stát, od září už nikoli. Pokud tedy student mezitím nenastoupí na další školu nebo se nestane státním pojištěncem z jiného důvodu, upozorňuje tisková mluvčí VZP Viktorie Plívová.
Jiným důvodem pro zařazení do skupiny státních pojištěnců může být vedle dalšího studia také evidence na Úřadu práce. Případně může pojištění platit zaměstnavatel, pokud v mezičase dojde k nástupu do zaměstnání nebo na brigádu s výdělkem, od kterého je nutné pojištění odvádět. Pokud by ani jedna z uvedených možností nenastala, je nutné hradit si zdravotní pojištění jako OBZP – záloha pro rok 2026 odpovídá částce 3024 Kč.
Pro vysokoškoláky jsou pravidla mírnější
Pokud vás v září nebo lednu čeká opravná státní zkouška v rámci vysokoškolského studia, můžete se spolehnout na delší dobu hájení.
Z hlediska zdravotního pojištění je stát plátcem pojistného za nezaopatřené dítě do doby, než student dokončí soustavnou přípravu na budoucí povolání, nejdéle však do 26 let. Studium je řádně ukončeno jeho absolvováním v příslušném studijním programu, tzn. dnem, kdy student vykoná státní závěrečnou zkoušku nebo její poslední část. Zákon přitom neurčuje, zda musí jít o řádný nebo opravný termín, vysvětluje tisková mluvčí VZP.
V praxi to znamená, že stát vás za studenta vysoké školy, a tedy i za nezaopatřené dítěte, považuje až do dne, kdy opravnou státní závěrečnou zkoušku skutečně vykonáte. Pokud vás tedy opravná zkouška čeká v září nebo až v lednu následujícího roku, zůstáváte z pohledu veřejného zdravotního pojištění studentem až do tohoto data. Platí to ovšem nejdéle do dovršení vašich 26 let a za předpokladu, že nebylo studium přerušeno.
Pokud po úspěšném ukončení magisterského studia nenastoupíte do práce a tedy za vás nebude hradit pojištění zaměstnavatel, měli byste vaší pojišťovně oznámit, kdo za vás platbu pojistného převezme – zda začnete s podnikáním, anebo budete zálohy hradit jako OBZP.