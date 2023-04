Matriky se připravují na novinky. Trojdohody otcovství, osoby LGBTQ+ a změna příjmení pro děti

Trojdohody o otcovství dítěte, možnost vstoupit do registrovaného partnerství před kterýmkoli matričním úřadem, posílení práv dětí při rozhodování o změně jejich příjmení, toto vše přinese novela zákona o matrikách, kterou schválila vláda 12. dubna 2023. Pokud projde celým legislativním procesem, pak by začala platit od začátku roku 2024.





Doposud mohli lidé vstupovat do registrovaného partnerství pouze na 14 matričních úřadech v republice. Pokud novela začne platit, pak už by mohli partneři žádat o zápis u kteréhokoli matričního úřadu. Ministerstvo vnitra chce tímto krokem odstranit znevýhodnění osob LGBTQ+.





Chceme těmto lidem usnadnit život a odstranit zcela zbytečné komplikace. Tato novela zákona v praxi umožní, že partneři či partnerky již nebudou muset cestovat do krajského města, ale vstoupit do partnerství budou moci třeba v obci, kde bydlí, uvedl ministr vnitra Vít Rakušan. Prohlášení o vstupu do partnerství bude možné učinit ve kterémkoli správním obvodu příslušného matričního úřadu, stejně jako je tomu u klasických svateb.

Další novinkou bude možnost určit otcovství tzv. trojdohodou, tedy vzájemně souhlasným prohlášením matky, jejího manžela (který není otcem dítěte) a biologickým otcem.

Sníží se také věková hranice, kdy se dítě může samostatně rozhodnout, které příjmení chce používat. Zatímco doposud své přání mohly vyjádřit děti od 15 let, od příštího roku by tuto možnost měly už 12leté děti. A kromě toho, nově také bude možné do matriční knihy zapsat i zdrobnělá či domácká jména.

Největší změnou, na kterou si však budeme muset ještě pár let počkat, je digitalizace matrik a vznik centrálního matričního informačního systému eMatrika. Systém bude propojen s ostatní veřejnou správou a informace z něj budou moct čerpat všechny matriční úřady a určené zastupitelské úřady v zahraničí.

Tento nový moderní elektronický informační systém zefektivní vedení matriční agendy a sníží administrativní zátěž jak matrikářů, tak i občanů, kteří potřebují údaje z matrik, říká Vít Rakušan. Nově budete moct obrátit na zastupitelské úřady, pokud budete potřebovat například rodný list.

Matriční doklady bude možné získat i v elektronické podobě. Například budete moct požádat o doslovný výpis z matriční knihy, o užívání jména v jiném tvaru nebo osvědčení o církevním sňatku. Uvedení eMatriky do provozu ministerstvo vnitra plánuje od 1. ledna 2027.