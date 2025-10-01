Měšec.cz  »  Máte zafixovanou cenu energií? Novinka vám může usnadnit odchod od dodavatele

Máte zafixovanou cenu energií? Novinka vám může usnadnit odchod od dodavatele

Monika Veselíková
Včera
23. 10. 23 / 1x / muž, elektřina, energie, přemýšlení Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek

Spotřebitelé, kteří mají zafixovanou cenu elektřiny nebo plynu, mají od října novou možnost, jak bez sankcí ukončit smlouvu s nedostatečně zajištěným dodavatelem, informuje Energetický regulační úřad.

Závazek vůči stávajícímu dodavateli energií lze nově vypovědět, pokud pro vás dodavatel nebude mít zajištěno minimálně 70 % vaší očekávané spotřeby energie. Obchodníci totiž nově musí zveřejnovat takzvaný index zajištění – na svých stránkách i Energetickému regulačnímu úřadu, 2× ročně, vždy k 31. březnu a 30. září.

Index zajištění je jeden údaj se dvěma benefity. Při změně dodavatele mají spotřebitelé další informaci, kterou mohou při rozhodování zohlednit. Uvidí tak například, že konkrétní obchodník nabízí sice velmi nízkou cenu, ale zároveň má dopředu nakoupeno méně energie, vysvětluje Markéta Zemanová členka Rady ERÚ.

Smlouvu s dodavatelem můžete ukončit také, pokud daná společnost v daném termínu index zajištění nezveřejní. Vzor výpovědi najdete na webových stránkách Energetického regulačního úřadu. Výpovědní doba končí posledním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení oznámení.

O kolik nám zdraží energie, až se zavedou emisní povolenky pro domácnosti?
Povinnost dodavatelů určit a oznámit hodnotu indexu zajištění přinesla novela energetického zákona. V případě, že je hodnota indexu vyšší než 70 %, nemusí dodavatel zveřejňovat konkrétní procento, stačí pouze informace, že je zajištěn na zákonné minimum.

Zmíněná novela pak krom dalšího zavedla také povinnost pro dodavatele hlásit Energetickému regulačnímu úřadu ceny všech svých veřejných nabídek. Ty ERÚ následně promítne do srovnávače cen elektřiny a plynu, který je pro všechny bezplatně dostupný na webu úřadu.

Chce vás natáhnout dodavatel elektřiny nebo plynu? Poradíme, co dělat

