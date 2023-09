Máte problém se svým dodavatelem energií? Podělte se o své zkušenosti

Autor: Depositphotos.com

Nelíbí se vám vyúčtování za energie? Dohadujete se se svým dodavatelem o to, kdo je v právu? Nyní můžete svoje zkušenosti popsat úřadům.





Ministerstvo průmyslu a obchodu začalo pracovat na analýze mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v České republice. Sbírá nyní informace od spotřebitelů, aby zjistilo, jaké má česká veřejnost postoj k ochraně spotřebitelským práv. Úřad nyní spustil veřejnou konzultaci, do které se mohou zapojit všichni odběratelé energií starší 18 let.





Do této konzultace se můžete zapojit pomocí vyplnění dotazníku, který je uveřejněn na webových stránkách ministerstva. Nejzazší termín, do kdy můžete do konzultace vstoupit, je 22. říjen 2023.

Cílem dotazníku je získat informace o zkušenostech a postoji české veřejnosti k tomuto nástroji na ochranu spotřebitelských práv a na základě výsledků připravit osvětové a vzdělávací akce, případně iniciovat změny systému.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů („ADR“ z anglického alternative dispute resolution) umožňuje spotřebitelům domoci se snáze a rychleji svých práv. Může se jednat např. o situaci, kdy se vám po pár týdnech rozbije nové zakoupené zboží a obchodníkv ám neuzná reklamaci. V takovém případě se můžete obrátit některý z úřadů, které mají právo spor mimosoudně rozhodnout. Přesto vám i nadále zůstává možnost kdykoli se obrátit i na soud.

Které úřady mohou pravomocně rozhodnout váš spor?

Český telekomunikační úřad (ČTÚ),

Energetický regulační úřad (ERÚ),

Finanční arbitr (FA)

Tyto úřady vydávají závazná rozhodnutí, která mají obdobné účinky jako rozhodnutí soudu. Tato rozhodnutí jsou právně vymahatelná a obě strany se výsledkem musí řídit.

Úřady, které vám pomohou ve vyjednávání

Česká obchodní inspekce (ČOI),

Česká advokátní komora (ČAK),

Sdružení českých spotřebitelů (SČS),

Kancelář ombudsmana

České asociace pojišťoven (KO ČAP),

Spotřebitelský ombudsman (SO).

Tyto úřady řeší spory formou konciliace, jsou tedy v roli prostředníka, který pomáhá při komunikaci mezi znesvářenými stranami. Nemají pravomoc samy o předmětu sporu závazně rozhodnout nebo strany sporu k dohodě donutit. Pomáhají stranám sporu v hledání vhodného řešení.

Mimosoudní řešení je finančně nenáročně, rychlejší a jednodušší než soudní spor. Můžete tak řešit spory s obchodníkem, i když se jedná o nízkou částku a nevyplatí se vám jít s problémem k soudu.